El Mercat de Santa Caterina restringeix l'accés a grups de més de 15 visitants

El Mercat de Santa Caterina prohibirà l'entrada al recinte a grups de més de 15 turistes cada divendres i dissabte entre l'1 d'abril i el 31 d'octubre. L'objectiu de la mesura, segons el regidor de Turisme, Comerç i Mercats, Agustí Colom, és "preservar l'actual model de mercat i garantir que el seu funcionament sigui raonable". El decret, aprovat per l'Ajuntament de Barcelona, entrarà en funcionament aquest divendres, i arriba dos mesos després de la reclamació que l'Associació de Concessionaris del Mercat de Santa Caterina va fer sobre la situació del mercat. Segons un informe fet per avaluar la problemàtica, grups d'aquest volum són suficient per "impedir el flux de gent normal a l'interior del mercat".

Colom també ha explicat que els responsables de la seguretat del Mercat de Santa Caterina podran fer fora del recinte els grups de menys de 15 persones que obstrueixin els passadissos del mercat o impedeixin l'acostament dels clients a les parades o l'atenció al públic per part dels comerciants. A més a més, el decret també permet que els vigilants puguin convidar a marxar qualsevol persona que toqui o manipuli els aliments exposats amb l'objectiu de fer-ne fotografies, mengi o begui en llocs no destinats per a aquests usos o produeixi soroll o cridòria que pertorbi el funcionament normal del mercat.

El Mercat de Santa Caterina és el segon de la ciutat que aplica aquesta mesura, ja implantada a la Boqueria l'any passat. Segons la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, el decret serà positiu per al Mercat de Santa Caterina, ja que la mesura ha arribat "amb previsió i marge" i no pas "a remolc de problemàtiques clares com en el cas de la Boqueria". Colom ha remarcat la importància de "cuidar un espai que vol ser visitat, mantenint la capacitat d'atraure persones però amb comportaments adequats i cívics".

Situat al districte de Ciutat Vella, el Mercat de Santa Caterina es va construir entre els anys 1844 i 1848 i és el mercat cobert més antic de la ciutat.