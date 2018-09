La Mercè atreu més d'1,3 milions de participants

Les Festes de la Mercè tornaran a superar, de llarg, el sostre del milió de participants. A l'espera de saber quantes persones assisteixen aquesta nit al Piromusical, els diferents actes ja han congregat més d'1,3 milions de persones, segons els càlculs municipals. Per tant, l'assistència acabarà força a prop de la de l'any passat, en què la Mercè va tancar amb quasi 1,4 milions d'assistents, en un any complicat per l'impacte dels atemptats i l'ebullició política.

La principal novetat d'aquesta edició de la festa era l'estrena de la llera del Besòs com a escenari festiu. L'espai, perfecte per fer-hi un pícnic, ha congregat durant els tres dies de programació unes 22.000 persones. L'escenari per on ha passat més gent és el parc de la Ciutadella i el passeig Lluís Companys, que han atret gairebé 200.000 persones. El parc de la Trinitat, convertit en epicentre de la cultura urbana, ha tingut 34.000 visitants, el castell de Montjuïc 22.722, i la plaça Major de Nou Barris 6.600. El Palauet Albéniz, especialitzat en programació familiar, ha rebut 16.704 visitants, i l'Antiga Fàbrica Damm uns 10.000.

El festival Mercè Arts de Carrer, que es reparteix per tots aquests espais, ha sumat 297.408 espectadors. La programació musical de la ciutat ha aplegat 346.150 persones i la cultura popular ha seduït 243.480 espectadors.