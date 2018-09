La Mercè arriba a Santa Coloma

“Benvinguts a la Mercè”, informa una pancarta al límit entre Barcelona i Santa Coloma de Gramenet. Sí, la Mercè al Besòs. Si històricament la festa major barcelonina ha omplert d’activitats el centre i les platges de la ciutat, aquest any l’estratègia descentralitzadora que impulsa l’equip d’Ada Colau inaugura la programació a la llera del riu. Al Besòs, amb una part de les propostes emmarcada, segons el mapa, al barri del Bon Pastor i una altra ja a Santa Coloma. El riu, com es repetirà tants cops ara que s’acosta la campanya electoral, no és frontera sinó costura, i la Mercè d’aquest 2018 n’és una bona prova.

El nou escenari convida tothom a asseure’s a l’herba de la llera o en una de les taules que s’hi han instal·lat per a l’ocasió i disfrutar d’un pícnic -el “pícnic perfecte”, segons es remarca al programa- mentre es van succeint les actuacions i mentre petits i no tan petits posen a prova l’enginy en diferents jocs. Ahir el repte era trobar un lloc amb ombra per asseure’s i seguir les actuacions.

L’espai té dos nivells. A la llera pròpiament s’hi programen actuacions com la de la companyia Cíclicus, que ahir al matí feia moure la seva tartana amunt i avall de la riba, i a la part de dalt, a sobre de la ronda Litoral, el protagonisme és per a la fira d’Antigua i Barbuda i les seves atraccions exòtiques: des de la Tingalya, una mena de nòria que en comptes de seients convencionals té tasses de vàter, fins als minicavallets, amb vehicles antics i moguts per una bicicleta. És un parc d’atraccions molt diferent dels actuals i que, sense llums ni músiques estridents, també aconsegueix hipnotitzar la canalla.

L’escenari del Besòs ofereix calma. Allunyat del bullici del centre, té com a elements estrella l’herba i el riu. Una mena d’oasi. Tot i que la convocatòria encara és poc coneguda i ahir no eren gaires els que portaven estovalles i carmanyoles preparades de casa, els food trucks que s’han instal·lat a la zona conviden a qui ho vulgui a dinar de pícnic o a fer un vermut a la vora del riu.

“És l’espai perfecte per a un pícnic i per acollir espectacles de teatre de carrer”, assegura Marta Almirall, directora artística del Mercè Arts de Carrer, que explica que les actuacions que es programen en aquest espai busquen que el públic hi participi. S’hi fa, per exemple, un taller per aprendre a ballar danses africanes.

Descobrir racons desconeguts

L’objectiu de la descentralització és doble. D’una banda, la festa aconsegueix captar veïns que fins ara no s’hi sentien atrets i que, en canvi, se sumen als actes que es fan a prop de casa seva i, de l’altra, convida a descobrir racons que per a molts barcelonins són desconeguts, com la mateixa riba recuperada del Besòs. Molts veïns de la zona celebraven ahir que el consistori hagués pensat en el Bon Pastor per a coses bones, com la festa major. Els actes de la Mercè en aquest escenari van agafar per sorpresa, això sí, alguns dels ciclistes i runners que estan acostumats a ocupar la llera el dissabte al matí i que ahir havien d’esquivar els moviments imprevisibles dels més petits.

A banda del Besòs, aquest any també es consoliden alguns dels escenaris que ja han debutat durant el mandat de Colau, com el Parc de la Trinitat, que concentra les actuacions de cultura urbana i estrena un espai dedicat al públic infantil. En total hi ha 40 escenaris en 22 espais repartits per sis dels deu districtes. El que no ha sortit del centre de la ciutat, amb tot, és la programació que ja hi està arrelada. Com el correfoc, que ahir va recórrer la Via Laietana.

Sí que és una novetat d’aquesta edició de la festa major el fet d’haver absorbit el Dia sense Cotxes. L’equip de Colau va recuperar aquesta iniciativa el primer any de mandat i en l’estrena la va provar en dissabte. Els dos últims anys, els talls ja es van fer en dia feiner i aquest 2018 el Dia sense Cotxes s’ha fet coincidir amb els actes de la Mercè. L’afectació es va concentrar ahir a la Via Laietana, plena d’activitats infantils, i al carrer Gran de Gràcia. No hi ha hagut cap càlcul de la incidència que va tenir la jornada, si és que en va tenir, en el volum de trànsit habitual a Barcelona un dia de festa major.

La festa, en imatges

Protagonisme femení

L’espectacle Ara Dones, que es pot veure a la nit a la Ciutadella, recull quatre creacions femenines.

La Mercè respira

La Via Laietana es va omplir ahir d’activitats infantils coincidint amb el Dia Sense Cotxes.

L’hora del foc

Un dels clàssics de la Mercè és el correfoc, que ahir va recórrer la Via Laietana.