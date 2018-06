Meritxell Batet inaugura la piscina olímpica dels Jocs Mediterranis de Tarragona

A 6 dies per al tret de sortida dels Jocs Mediterranis de Tarragona, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet (PSC), ha inaugurat aquest matí la piscina olímpica de l’Anella Mediterrània de Campclar, la principal contribució de l’Estat als equipaments esportius de l’esdeveniment. Aquesta inauguració havia de tenir lloc el 31 de maig passat, i l’havia de presidir l’exvicepresidenta del govern del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, però la moció de censura de Pedro Sánchez va obligar a ajornar-la. El nou govern del PSOE, doncs, ha estat el que ha pogut penjar-se la medalla d’aquesta inversió estatal al projecte Tarragona 2018, precisament una de les que no van arribar a temps i van obligar a ajornar els Jocs, que d'entrada s'havien previst per al 2017.

Als parlaments, la ministra ha posat l’accent en el fet que “aquests jocs simbolitzen el que es pot aconseguir quan hi ha col·laboració i lleialtat institucional, fins i tot amb administracions governades per forces polítiques diferents”. Un punt de vista que ha compartit l’alcalde de Tarragona, el també socialista Josep Fèlix Ballesteros, que ha titllat els Jocs que s’inauguren divendres d’una “aventura preciosa, pels obstacles que hem superat i per la col·laboració institucional que hem aconseguit entre l’Ajuntament, l’Estat, la Generalitat, les Diputacions de Tarragona i Barcelona i les subseus, malgrat les turbulències dels últims anys”.

L’acte d’inauguració de la piscina ha comptat amb una demostració de nedadors del Club Natació Tarraco. La piscina, que ha costat 1,7 milions d’euros, acollirà les competicions de natació i waterpolo. La propera gran inauguració serà dimecres que ve, el Palau d’Esports, situat just al costat d’aquesta piscina, un equipament construït per la Generalitat i que comptarà amb la presència del president Quim Torra.