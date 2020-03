Més de 500 morts per coronavirus en les últimes 24 hores a tot l'Estat

L'Estat ha registrat en les últimes 24 hores un dels increments més pronunciats de víctimes mortals per coronavirus: 514. Ja són 2.696 les persones que han perdut la vida des que es detectar l'epidèmia a Espanya, i els contagis arriben fins als 39.673. Això suposa 6.584 més que dilluns. La principal mala notícia de les dades d'aquest dimarts és que l'augment de morts és superior a la d'altres dies, 439, amb un total de 3.794. La Comunitat de Madrid continua marcant la tendència, i d'aquestes 514 víctimes, 272 s'han produït a la capital espanyola, que ja acumula 1.535 morts i 12.352 casos. L'increment de morts i de contagis és superior al que es va detectar entre diumenge i dilluns –462 i 4.517, respectivament–, però, en canvi, en les últimes 24 hores els casos diagnosticats han requerit menys ingressos a la unitat de cures intensives (UCI). Si bé dilluns van haver-hi 570 ingressos greus, aquest dimarts només han sigut 281, dels quals 108 a la Comunitat de Madrid.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) ha expressat la seva preocupació pel nombre de professionals sanitaris infectats, que ja són 5.400 –un 13% del total–, mentre que dilluns eren 3.910. Fernando Simón ha subratllat que la distribució de contagiats no és igualitària a totes les comunitats, de manera que la pressió sobre el sistema assistencial tampoc serà la mateixa a tots els territoris. Tanmateix, ha alertat que segurament acabarà afectant a totes les comunitats, tot i que no en el mateix moment.

En la seva compareixença, l'epidemiòleg ha fet èmfasi en ser prudents a l'hora d'analitzar les dades: per més que el punt d'inflexió en la corba pugui arribar aviat, això és independent de l'efecte en els hospitals. La identificació dels contagis arriba entre 7 i 10 dies més tard de l'aparició dels símptomes i del moment de la infecció, de manera que el seu impacte en els hospitals és posterior. En canvi, el retard és menor en les defuncions, les altes i els ingressos a l'UCI. Aquest dimarts el ministeri ha exhibit uns gràfics en els quals s'observa que les hospitalitzacions greus es donen més en homes que en dones i sobretot d'edat avançada. Són dades notablement inferiors a les de les hospitalitzacions que no requereixen UCI, i també afecten més homes que dones.

651x366 Gràfic de casos de coronavirus en funció del sexe / MINISTERI DE SANITAT Gràfic de casos de coronavirus en funció del sexe / MINISTERI DE SANITAT

651x366 Gràfic de morts i ingressats a UCI en funció del sexe / MINISTERI DE SANITAT Gràfic de morts i ingressats a UCI en funció del sexe / MINISTERI DE SANITAT

El retard del qual ha parlat Simón seria també el motiu pel qual encara no s'observa en les dades l'impacte de les mesures de confinament aplicades pel govern de Pedro Sánchez. El director del CCAES ha assegurat que es trigarà "molt poc" a veure la traducció a nivell sanitari de les restriccions de mobilitat que es van adoptar fa ja deu dies. Segons Simón, l'impacte hauria de ser "important" perquè són mesures "molt dures". A diferència d'Itàlia, que primer va actuar en províncies i després va estendre les restriccions a tot el país, a Espanya es van aplicar per tot el territori i els "contactes efectius" entre persones s'han reduït "enormement", ha afirmat el doctor.

També ha distingit el cas alemany, que compta amb una taxa de letalitat molt baixa, per bé que Simón ha vaticinat que l'escenari podrà canviar en els pròxims dies. Ha explicat que diumenge va parlar amb el responsable de vigilància epidemiològica del país i que va destacar el fet que inicialment els contagis hagin afectat més persones joves, menys susceptibles a morir com a conseqüència del coronavirus.

Pacients que escapen dels hospitals

Si bé és una constant que els responsables tècnics del ministeri de l'Interior destaquin les conductes "insolidàries" i "irresponsables" de part de la ciutadania, aquest dimarts ha sorprès la informació que ha donat el director operatiu de la Policia Nacional, José Ángel González. "Hi ha alguns casos de pacients ingressats en diversos hospitals que han marxat, sense que cap metge els hagi donat l'alta", ha anotat en la roda de premsa, fet que suposa una gran tasca de "localització".

Les forces de seguretat continuen amb les tasques de patrullatge i les unitats militars amb tasques de desinfecció, també en edificis del Palau de la Moncloa. El secretari d'estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, ha explicat que s'han desinfectat instal·lacions de la secretaria de memòria democràtica, que és competència de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i espais que freqüenten conductors de vehicles oficials, alguns dels quals han donat positiu per Covid-19. Calvo continua ingressada, tal com es va donar a conèixer aquest dilluns, i presenta un quadre d'infecció respiratòria, però encara no s'ha informat del resultat de la prova sobre coronavirus.