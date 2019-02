Més abusos a l'Església catalana: el mossèn de Constantí va abusar de nens durant anys

L'antic rector de Constantí, Pere Llagostera, va abusar de nens durant dècades. En una entrevista a 'El Periódico', una de les víctimes, Joan Maria Ramon, ha explicat els atacs sexuals que van patir els escolans en excursions al Pirineu. Uns fets confirmats al mateix diari per altres afectats, entre els quals hi ha el bateria d'Els Pets, Joan Reig, que ha revelat que la cançó 'Corvus' era autobiogràfica: ell també va patir abusos del mateix mossèn.

Llagostera, que va morir el gener del 2017, havia estat en contacte amb nens de la població durant més de tres dècades. Segons assegura Ramon, el mossèn va abusar d'"una desena de menors" des de finals dels seixanta fins a finals dels vuitanta.

El mitjà 'Tarragona Digital' va destapar diumenge els abusos i va revelar que les víctimes de Llagostera "no van trobar comprensió a casa" quan ho van explicar.

L'arquebisbat de Tarragona no en tenia constància

L'arquebisbat de Tarragona, per la seva banda, ha assegurat que no li constava "cap denúncia ni indici" contra mossèn Pere Llagostera, després que diverses víctimes hagin explicat que va abusar sexualment d'elles quan era rector de Constantí. El capellà va morir fa dos anys. En un comunicat, l'arquebisbat lamenta "profundament" el patiment de les víctimes i es posa a la seva disposició per "escoltar-les", alhora que ha subratllat que està "compromès plenament" a garantir la protecció dels menors, tal com el papa Francesc demana en aquesta matèria.