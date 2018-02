Més de 71.000 alumnes comencen avui les proves de quart d'ESO

Un total de 71.540 alumnes de Catalunya s'examinen avui i demà de les proves d’avaluació de quart d'ESO. És el setè any que es fa aquesta convocatòria, que té com a objectiu mesurar el grau d’assoliment de les competències bàsiques al final de l'ensenyament obligatori. Les proves no determinen la superació de l'etapa. Els 71.540 alumnes pertanyen a un total de 1.070 centres educatius: 553 centres de titularitat pública i 517 centres concertats i privats.



La prova la dissenya i l’aplica el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, en col·laboració amb la Inspecció d’Educació. En aquesta edició s’han organitzat 59 comissions que duran a terme la gestió i la correcció. Aproximadament uns 2.500 professors faran d’aplicadors; d’aquests, uns 1.100 faran també de correctors. Els centres podran conèixer els resultats a partir del 3 d’abril.





Avui es fan les proves de llengua castellana, matemàtiques i llengua catalana. Demà s'avaluarà la competència cientificotecnològica, la de llengua estrangera (71.142 alumnes faran la prova d’anglès, 324 la de francès i 74 la d’alemany) i l'aranès (69 alumnes de la Vall d’Aran).



En les proves de competència en llengua catalana, llengua castellana i aranès, hi haurà dos textos per avaluar la comprensió lectora, que com a novetat incorporen tres preguntes de resposta oberta i una redacció per avaluar l’expressió escrita. Pel que fa a la llengua estrangera, la prova inclou dos textos de comprensió oral, dos de comprensió escrita i una redacció.



La prova de matemàtiques inclourà exercicis de qüestions de numeració i càlcul; de relacions i canvi; d’espai, forma i mesura, i d'estadística i atzar. L'objectiu és que l’alumnat pugui resoldre problemes semblants als que es troba durant la vida quotidiana. Quant a la prova cientificotecnològica, s’hi inclouran exercicis de qüestions referides a fenòmens naturals i tecnològics, d'interpretació de dades i d'ús de la metodologia científica.