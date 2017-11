Més de 30 anys cobrant la pensió de la mare morta

La Policia Nacional ha destapat un frau de dos milions d'euros a la Seguretat Social a les províncies d'Alacant, Almeria, Cantàbria, Còrdova, Las Palmas, Lleida, Lugo, Madrid, Màlaga, Pontevedra i València, mitjançant el cobrament de pensions de persones mortes.

En un dels casos, una dona de Madrid va estar cobrant durant 31 anys la pensió de la seva mare, que havia mort el 1985. Fins l'octubre del 2016 es va embutxacar un total de 173.170,43 euros defraudats. La dona es va valer d'ardits diversos per enganyar l'administració, mitjançant certificats de fe de vida de la seva mare que lliurava al banc o a la Seguretat Social, o amb fotocòpies del DNI de la morta, amb el seu, per acreditar-se com a persona facultada per la seva mare per treure del compte bancari la paga.

Una altra dona, destaca la policia, va manifestar als agents que seguia fent ús de la pensió de la seva progenitora "perquè encara no havia assumit la mort de la seva mare" i, per tant, creia que encara li corresponia el cobrament legal de la pensió.

Les investigacions, segons un comunicat de la direcció general de la Policia, van començar a principis d'any després que la Tresoreria General de la Seguretat Social, com a organisme pagador de les pensions, detectés diversos casos en els quals seguien sent abonades les mensualitats de la prestació a persones mortes. Durant la investigació han estat revisats 27 expedients i investigades 62 persones, de les quals 19 van resultar implicades pel frau de 1.932.211,27 euros a la Seguretat Social, per delictes de frau de prestacions, estafa i falsedat documental.

En el marc de l'operació Libitina, la policia, en col·laboració amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, l'Institut Nacional de la Seguretat Social i les entitats bancàries, va descobrir els actuals beneficiaris de l'ajuda econòmica, la majoria familiars, que ho aconseguien "mitjançant la simulació, o falsejament, de la vivència de les persones mortes". Segons la policia, els responsables del delicte principalment han resultat ser germans, fills i nebots, tant homes com dones.

Es dona el cas que en certs expedients els causants de l'activitat delictiva també han mort, per la qual cosa no s'ha pogut prendre declaració a cap responsable, segons el comunicat. En el transcurs de la investigació ha estat realitzat, en cada cas, un informe patrimonial de les persones implicades, amb la finalitat que la Tresoreria de la Seguretat Social pugui sol·licitar l'embargament d'aquells béns que consideri oportuns, o en el seu cas el jutjat que entengui de cadascuna de les causes pugui utilitzar-los amb la finalitat de cobrir les responsabilitats oportunes.

En aquesta operació policial hi han participat la unitat de delinqüència econòmica i fiscal de la Comissaria General de la Policia Judicial-Policia Nacional, en col·laboració amb les Direccions Superiors d'Andalusia Occidental i Oriental, Canàries, Catalunya, Galícia, Madrid i València,