Més beques per a víctimes de violència masclista

El govern espanyol de Pedro Sánchez va aprovar ahir el reial decret per a les beques universitàries i no universitàries de cara al pròxim curs, amb modificacions respecte a l’anterior pla, de l’executiu de Mariano Rajoy. Entre les principals novetats, anunciades per la ministra d’Educació i portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, hi ha les condicions especials per accedir a les beques de les víctimes de violència masclista i els seus fills. Concretament, s’eliminaran per a aquest col·lectiu alguns dels requisits que generalment es reclamen, com per exemple els requisits acadèmics, segons va explicar Celaá en roda de premsa.

El govern espanyol va paralitzar en arribar al poder l’anterior decret de beques que Rajoy havia fet arribar al consell escolar al maig. Aleshores Celaá va explicar que volien estudiar-lo per introduir-hi modificacions, tot i que el decret final és molt semblant al que proposava el govern conservador, amb petites novetats com la relacionada amb les víctimes de violència de gènere. El PP ja tenia prevista una altra de les modificacions del decret, respecte a anys anterior, que era la rebaixa de la nota mínima per tenir accés a beques universitàries, que el ministre José Ignacio Wert havia elevat a 5,5. “Tots els estudiants que accedeixin a la universitat podran tenir matrícula gratuïta sempre que compleixin els requisits econòmics”, va resumir Celaá.

També s’eleva en 100 euros la quantitat fixa que reben els becaris de les famílies amb rendes més baixes, fins als 1.600 euros (més els variables, que mantenen els criteris de concessió).

En total, la despesa en beques pujarà 40 milions d’euros més que l’any passat, amb un increment addicional de 10 milions de les beques destinades a les famílies de rendes més baixes. El decret no compta amb el suport de la comunitat educativa, que reclamava una reforma més àmplia del sistema de beques. L’executiu s’ha compromès a estudiar a partir del setembre aquesta reforma, que tindria efecte ja en el curs 2019-2020. L’any passat 682.266 estudiants van tenir accés a beques, un 1,13% més que l’any anterior.