Més de 430 transsexuals tenen la targeta sanitària amb el seu nom

Els serveis d'atenció integral (SAI) al col·lectiu LGTBI a Catalunya van atendre més de 400 consultes el 2017, el seu primer any de funcionament. Ara ja hi ha 43 punts d'assessorament que estan formant 4.300 funcionaris per atendre psicològicament i jurídicament les persones que ho necessiten, que han patit o estan en risc de patir discriminació o violència per la seva orientació sexual. Així ho han explicat aquest dilluns el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i la directora general d'Igualtat, Mireia Mata, que han reivindicat que aquest servei és pioner a Europa.

Entre les 400 consultes ateses destaca sobretot la temàtica sociocomunitària (34%). En menys mesura hi ha les consultes d'àmbit sanitari (19%), educatiu (16%) o laboral (8%) –unes "20 o 30" denúncies anuals, han dit–. També s'han rebut consultes sobre l'administració pública (5%) i familiar (4%). A més a més, en els últims tres anys la Generalitat ha donat 431 targetes sanitàries a persones transsexuals amb el seu nom sentit, sense necessitat que aparegui també en el DNI (un tràmit que és molt llarg i que només poden fer els majors d'edat). Ara es vol treballar per ampliar aquesta pràctica als carnets de discapacitat, les targetes de transport públic i els carnets de biblioteca i altres equipaments municipals. "Hem de reconèixer el dret a viure com a Maria encara que hagis nascut com a Jordi", ha exemplificat Mata.

A nivell de denúncies, Mata ha dit que la llei catalana preveu tres vies per denunciar discriminacions. Una és la via penal, a través de la qual els Mossos ofereixen acompanyament jurídic; una altra és la laboral –s'han assessorat entre 20 i 30 casos–; i l'última és la via administrativa, que s'ha pogut aplicar en casos com el de l'autobús transfòbic d'HazteOir. En aquests casos, la Generalitat és conscient que les denúncies són llargues de gestionar i Mata ha admès també que a vegades les sancions són difícils d'aplicar perquè la llei és molt restrictiva i concreta. Ara bé, tant ella com El Homrani han animat a denunciar si algú està en alguna situació discriminatòria perquè la societat s'ha de "blindar" davant d'aquestes conductes.

"En la lluita contra la discriminació de les persones LGBTI la proximitat és clau. Per això és important la capil·laritat d’aquesta xarxa en el territori", ha dit El Homrani. L'aposta és seguir desplegant aquesta xarxa fins que el 2020 hi hagi un SAI a cada municipi de més de 20.000 habitants i, en les comarques que no hi hagi ciutats grans, que almenys hi hagi un centre per la comarca. "Segurament el repte més important que tenim com a país i societat, que cal abordar en les polítiques públiques, és la gestió de la diversitat i el seu gran potencial", ha afirmat el conseller.