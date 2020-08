Més de 1.440 contagis nous notificats en 24 hores a Catalunya

El nombre de contagis detectats per coronavirus continua pujant tot i que el ritme de propagació es frena. Ahir diumenge el departament de Salut va notificar el coneixement de 1.444 nous contagis per covid-19, dels quals 1.303 estan confirmats per una PCR i la resta per tests serològics, epidemiològics i pel diagnòstic d’un metge. Ahir no es va comptabilitzar cap nova defunció però sí que van augmentar els ingressos, que ja arriben als 574, 40 casos més que en l’últim balanç. Actualment hi ha 100 persones en estat crític a les UCI catalanes per aquest virus. Això fa que, en total, des de l’inici de la pandèmia el virus hagi provocat 99.425 contagis i hagi causat la mort de 12.745 persones a tot Catalunya.

Per zones, Barcelona, la seva àrea metropolitana i la regió sanitària de Lleida continuen sent les que més preocupen als epidemiòlegs, tot i que les dades de retrospectiva -és a dir, si es té en compte l’evolució dels últims dies- indiquen que el risc de rebrot va clarament a la baixa i la taxa de contagi (també anomenada R, que calcula quantes persones pot contagiar una persona infectada) també cau al voltant de l’1. Ahir el president de la Generalitat, Quim Torra, va agrair en un tuit “l’esforç solidari” de la ciutadania per contenir el virus i va encoratjar els catalans a mantenir les normes de seguretat. També va demanar prudència als veïns de Sabadell després que ahir l’alcaldessa socialista, Marta Farrés, advertís que les dades al municipi “no són bones”.

Saragossa, tensionada

Mentrestant, a l’Aragó els esforços se centren en contenir l’expansió del virus a Saragossa, on el degoteig de contagis i ingressos no s’atura. A la capital és on es concentren més casos (més de 240 aquest cap de setmana passat). El nombre de persones ingressades en tota la comunitat ja supera les 370, de les quals una trentena a les UCI. Això ha fet que el sistema sanitari i els professionals comencin a tensionar-se, sobretot a la capital.

La demanda de més llits, en centres com, per exemple, el Miguel Servet, ha fet que s’ampliïn les infraestructures. Aquest hospital ja té tres plantes dedicades a malalts de covid-19 i divendres passat ja va obrir mitja planta més -al quart pis-, segons informen els mitjans locals. Les autoritats sanitàries recorden que aquesta mesura ja estava prevista i que serveix per complementar i atendre millor aquests pacients.