Més de 30 detencions en tres operacions contra el tràfic de drogues a Catalunya

La Policia Nacional ha detingut aquest divendres 27 persones arreu de Catalunya i ha confiscat 10 kg de cocaïna en una operació contra una xarxa de tràfic de drogues que tenia el centre d'operacions a Badalona, mentre que la Guàrdia Civil ha detingut cinc persones a Roda de Berà i ha intervingut 2.000 plantes de marihuana. Els Mossos d'Esquadra, finalment, esperen completar aviat al voltant de vint operacions en un altre operatiu contra el tràfic de marihuana i blanqueig de capitals amb centre neuràlgic a Sabadell i a Terrassa i ramificacions a Rubí, Manresa, el Vendrell i Berga. 32 persones, doncs, han sigut detingudes aquest divendres en el marc de diferents operacions antidroga i podrien arribar a la cinquantena si es compleixen les previsions dels Mossos d'Esquadra.

L'operació que per ara acumula més detinguts, coneguda com a operació Napoleó i liderada per la Policia Nacional, ha afectat una organització "perfectament estructurada", segons el cos policial, que disposava de diversos grups interconnectats que integraven un entramat criminal amb capacitat per proveir el mercat de cocaïna en les seves zones d'actuació, que eren les comarques del Maresme, Osona, el Vallès Oriental, el Barcelonès, la Selva i el Gironès.

La majoria de les entrades del dispositiu contra el tràfic de marihuana i blanqueig de capitals s'estan fent a Sabadell i a Terrassa. També a Rubí, Manresa, el Vendrell i Berga. Es preveu una vintena de detinguts https://t.co/VwTUbs9l9V — Mossos (@mossos) June 26, 2020

La investigació va començar fa un any, després de detectar una xarxa de distribució de cocaïna radicada a la ciutat de Badalona. Fa pocs dies es va dur a terme un operatiu contra aquesta xarxa i es van escorcollar 19 domicilis i locals comercials a les localitats de Badalona, Mataró, les Franqueses del Vallès, Vic, Arenys de Mar, Calella, Pineda de Mar i Santa Susanna.

En aquests escorcolls els agents van intervenir 10,6 quilos de cocaïna, 408 grams de vidre, 180 quilos d'haixix, 1,7 quilos de marihuana i 22,5 quilos de substància de tall, així com una premsa hidràulica, 16 balances de precisió, 98 telèfons mòbils i diverses tauletes i ordinadors. La policia també va localitzar 530.000 euros en metàl·lic i 22 cotxes utilitzats per l'organització per a l'emmagatzematge i distribució de la droga.

Dels 27 detinguts, 16 ja han ingressat a la presó com a presumptes autors de delictes contra la salut pública, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.

Moviments en plena pandèmia a prop d'una nau

Pel que fa als detinguts a Roda de Berà, es tracta de cinc membres d'una organització dedicada al tràfic de drogues. S'hi han confiscat també 2.020 plantes de marihuana en una nau industrial. La investigació va començar a l'abril, en plena pandèmia de covid-19, quan els agents van poder identificar moviments de persones i de vehicles sospitosos a prop de la nau. Durant l'operatiu Geminis V, els agents també han escorcollat un domicili de Calafell (Baix Penedès) on han trobat 18.000 euros en metàl·lic amagats en diferents habitacles de l'immoble.

L'actuació s'ha saldat amb la detenció de quatre persones de nacionalitat albanesa i una de nacionalitat espanyola –aquest últim arrestat a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental).

Tots ells estan acusats de suposats delictes contra la salut pública, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. Els detinguts van quedar a disposició del jutjat d'instrucció número 9 del Vendrell.

Les operacions es donen a conèixer l'endemà que els Mossos fessin pública ahir la intervenció de 23 quilos de cabdells de marihuana en un habitatge turístic a Premià de Mar i d'una altra operació recent amb 1.170 plantes de marihuana repartides a Tordera. Les operacions es van saldar amb dues detencions.