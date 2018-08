Més de 2.000 ciclistes reclamen l'enduriment del Codi Penal en la marxa per les dues víctimes mortals de Riudoms

Més de 2.000 ciclistes s'han concentrat avui a Riudoms (Baix Camp), per recordar els dos ciclistes morts diumenge passat a la carretera T-310, entre Riudoms i Montbrió, atropellats per un conductor que circulava sota els efectes de les drogues. Ciclistes, familiars i amics de les víctimes han marxat fins al punt del sinistre, on han fet una entrega floral i han penjat mallots dels ciclistes. En la protesta, el col·lectiu ha exigit l'enduriment del Codi Penal. "Volem que la pena màxima que ara està en quatre anys s'elevi a sis i que quan hi hagi més d'una víctima s'elevi fins a nou anys de presó", ha reclamat l'advocat i secretari general de l'Associació de Ciclistes Professionals, Alfonso Triviño.

Entre les mesures exigides també han demanat que es contempli la fuga dels conductors com un delicte "autònom" i que les imprudències que causin lesionats o morts quan s'incompleixin les normes de trànsit tornin a incloure's al Codi Penal. En aquest sentit, Joaquim Rodríguez, "Purito", present en la mobilització, ha lamentat que el conductor estigui en llibertat. El ciclista català ha qualificat l'actual llei "d'injusta" i, ha recordat que no només afecta el col·lectiu sinó a tothom.

"Ens sentim indefensos, ho hem vist aquest cap de setmana, una persona drogada i beguda, al cap d'un dia està al carrer", ha criticat el ciclista professional retirat, Javier Florencio. I és que afirma que malgrat que hi ha més radars i controls d'alcoholèmia, la perillositat pels ciclistes continua. "Desgraciadament a les set o vuit del matí, cada setmana ens està deixant un amic, i per això, volem una llei justa", ha conclòs.

"No ens està agradant com s'està desenvolupant la reforma de la llei al Congrés dels Diputats", ha afirmat Triviño. Per això, entre les reivindicacions, l'advocat ha demanat que el Codi Penal torni a incloure "una pena mínima, d'entre dos i divuit mesos", per aquelles persones que "es salten una norma de trànsit, causant ferits i morts", ha dit. "Això no està previst i no es pot consentir, perquè deixa a les víctimes als peus dels cavalls sense protecció del fiscal ni dels forenses judicials", ha afegit l'advocat.

L'acte s'ha iniciat amb la lectura d'un manifest, i amb les paraules emotives de les dues filles de les víctimes. Tot seguit, els ciclistes han recorregut els carrers de la vila fins a arribar al quilòmetre 8 de la T-310, entre Riudoms i Montbrió, on va tenir lloc el sinistre.