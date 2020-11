Més de 5.000 estudiants s'han format amb beques de recerca de La Caixa

Fins a 5.213 estudiants i investigadors s'han format en universitats i centres de recerca d'arreu del món gràcies al programa de beques de la Fundació La Caixa, creat el 1982 per potenciar el talent de joves en totes les disciplines. En total, l'entitat ha destinat 304,8 milions d'euros des d'aleshores, que s'han destinat als estudis de postgrau, doctorat o recerca postdoctoral. La disciplina més escollida pels becaris és la formació en ciències de la vida (682), seguida d'enginyeria i tecnologia (647), medicina i salut (445), empresa (340) i filologia i lingüística (300).

"Estem davant d’un programa veritablement transformador, capaç de canviar del tot la vida de les persones que accedeixen a la beca, però també capaç de millorar la nostra societat, ja que l’avanç científic, la recerca i l’educació són, sens dubte, el motor del progrés", ha afirmat Isidre Fainé, president de la Fundació La Caixa. Segons l'entitat, el programa de beques és el més important dels que promouen en aquest àmbit entitats privades d'Espanya, tant pel nombre de beques convocades com pel procés de selecció, la varietat de les disciplines i la dotació de cada ajut.

En un comunicat, l'entitat ha recordat que alguns dels becaris són ara referents en els seus camps, com és el cas de l'informàtic, físic i filòsof Sergio Boixo, que ha liderat a Google el disseny d'una computació quàntica capaç de reduir a minuts càlculs que requeririen segles, o l'economista Mar Reguant, que assessora el govern francès sobre canvi climàtic en el món postpandèmia. En alguns casos, el programa ha fomentat la mobilitat entre Espanya i altres països i les col·laboracions entre els estudiants, com la productora de cinema, televisió i publicitat La Panda, fundada per alguns dels becaris, entre els quals hi ha el cineasta Carlos Marques-Marcet.