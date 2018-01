Més de 300 immigrants intenten saltar la tanca de Melilla i 209 ho aconsegueixen

Més de 300 immigrants d'origen subsaharià han intentat entrar aquest dissabte a Melilla per la tanca fronterera, i 209 ho han aconseguit en un "salt violent" en què s'han registrat cinc ferits, un d'ells un guàrdia civil que ha estat agredit amb un garfi, segons informa l'agència Efe.

El salt ha tingut lloc a les 15.40 hores la zona nord de la ciutat, als Pinos de Rostrogordo, segons ha informat la Delegació del govern a Melilla.

En un primer moment la coordinació de les forces de seguretat marroquines i els agents de la comandància de la Guàrdia Civil han repel·lit el salt, però, segons la Delegació del govern, "la violència i el voluminós nombre d'immigrants que hi havia ha impedit contenir-los tots".

Dels 209 immigrants que han entrat a Melilla, quatre han hagut de menester assistència mèdica a l'Hospital Comarcal per traumatismes que, en principi, no són greus.

Segons la institució governamental, presenta "més mal pronòstic", d'entrada, el guàrdia civil agredit per un immigrant amb un dels garfis que utilitzen per enfilar-se per la tanca. L'agent ha aconseguit esquivar part de l'impacte del garfi, que finalment li ha tocat el lòbul de l'orella esquerra, on li han hagut de fer uns quants punts de sutura.

Els immigrants, excepte els que esperen ser atesos a l'Hospital Comarcal, són al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI), on han arribat després de travessar corrent uns quants barris de Melilla, amb crits d'alegria i càntics de "Bossa, bossa!", que significa 'llibertat i victòria'.

El delegat del govern a Melilla, Abdelmalik el-Barkani, ha transmès el seu suport a les forces de seguretat, especialment als agents de la Guàrdia Civil, que han actuat en primer terme en la feina de vigilància i custòdia de la tanca de Melilla.

Així mateix, ha reiterat que "aquest tipus d'immigració irregular, a la força i de manera violenta a través de límits fronterers no habilitats per al trànsit regular de persones, no és admissible i evidencia la necessitat de desplegar una política comuna d'immigració per part de la Unió Europea".

Feia mesos que Melilla no registrava una entrada tan nombrosa d'immigrants com la d'aquest dissabte, i això malgrat que la pressió migratòria sobre la tanca és constant i havia patit un cert repunt els últims dies.

L'helicòpter de la Guàrdia Civil havia sortit els últims dies a sobrevolar el perímetre fronterer per l'albirament de grups d'immigrants mirant d'acostar-se a la tanca de Melilla, sense que poguessin aconseguir-ho.