Més de 2.000 ingressats per covid-19 a Catalunya i 4.077 nous contagis confirmats amb PCR

2.017 persones ingressades per covid-19 a Catalunya, de les quals 347 són a l'UCI. Així ho ha notificat Salut, que ha registrat aquest dilluns 4.077 casos nous confirmats amb PCR, que sumen un total de 207.265 contagis. A més, el departament ha informat de 25 defuncions més: 13.819 persones han mort pel virus des de l'inici de la pandèmia. La taxa de transmissió o velocitat de contagi es manté en 1,53 punts mentre que el risc de rebrot s'enfila fins als 841 punts, 53 més que ahir.

Les dades, registrades abans que entrés en vigor el toc de queda, continuen empitjorant, i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha dit a Catalunya Ràdio que les noves mesures previstes tampoc permetran assolir els objectius marcats. Calen tres setmanes per veure resultats i l'element clau per decidir és la capacitat del sistema sanitari d'atendre pacients, ha explicat. És per això que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha posat sobre la taula un confinament de cap de setmana, tot i que requeriria l'aval judicial perquè no està recollit al decret de l'estat d'alarma del govern espanyol. El Govern també ha deixat clar que no es planteja per ara el tancament dels centres educatius.