Més de la meitat dels barcelonins viuen en barris de renda mitjana

No hi ha canvis pel que fa a posicions: Ciutat Meridiana continua sent el barri més pobre de Barcelona –i des de ja fa tres anys–, i Pedralbes, el més ric. Però sí que n'hi ha pel que fa a la distància –econòmica– que separa una zona de l'altra. Si el 2014 la renda familiar disponible dels veïns de Pedralbes multiplicava per 7,25 la dels de Ciutat Meridiana, el 2017 la diferència, tot i que flagrant, és més suau: la renda en aquest barri de les Corts és 6,4 vegades superiors a la de la zona més humil de Nou Barris. Però és que, en termes generals, la renda per càpita mitjana a Sarrià-Sant Gervasi, el districte més benestant, és de 40.022 euros, i a Nou Barris, de 12.045. Tot i així, les desigualtats ja no són tan severes com en els anys més durs de la crisi.

Els brots verds que alguns comencen a remarcar en l'economia estatal, l'Ajuntament els assenyala en el mapa que pinta cada barri d'un color en funció de la renda dels seus veïns, en el qual es veu una clara recuperació de la classe mitjana, que es va desplomar amb la crisi: el 52,9% dels barcelonins, de fet, viuen en barris de renda mitjana. I és un canvi remarcable. El percentatge del 50% no se superava des del 2009. Però queda lluny encara de la realitat precrisi, quan es va arribar a prop del 60% de la població en barris de classe mitjana. Al conjunt de la ciutat, el 2017 la renda familiar disponible a Barcelona va créixer un 2,9% i es va situar en els 21.890 euros bruts per càpita.

540x306 Captura Captura

La millora, com ha apuntat el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, s'explica, sobretot, per la reducció de la taxa d'atur i la millora de salaris als barris més vulnerables, que són els que retallen distàncies respecte als rics, que es mantenen estables. De fet, els barris més benestants tampoc no van notar els estralls de la crisi. El percentatge de barcelonins que vivien en barris amb rendes mitjanes ja va créixer el 2016, i va passar del 44% al 47,8%, i, amb les dades del 2017, ja es veu una consolidació de la tendència. A la ciutat hi ha, també, un 16,7% de veïns que viuen en zones de rendes altes i un 30,4% que ho fan en zones de rendes baixes o molt baixes, que acostumen a ser barris petits i que tenen poca població. Si el 2007, només el 4% dels barcelonins vivien en zones amb rendes molt baixes, ara, però, aquest percentatge se situa en el 13%, tot i decréixer 1,3 punts en relació a l'any anterior.

Barcelona recupera classe mitjana amb la millora del mercat laboral

Si el 2016 ja s'apuntava que s'havia frenat la tendència dels ciutadans a anar empitjorant cap a estrats de renda inferior, cosa que s'havia accentuat entre el 2009 i el 2011 i que no va afectar la població més benestant-van, fins i tot millorar-, les dades del 2017 evidencien que la classe mitjana creix i que ho fa gràcies a la reducció dels estrats més baixos. Set barris canvien ara de tram de renda i tots set ho fan per escalar. Provençals del Poblenou, la Sagrada Família i el Parc de la Llacuna del Poblenou entren en la categoria de zones amb renda mitjana-alta; Sants Badal i la Bordeta s'inclouen ara en el grup de barris de renda mitja baixa i el Bon Pastor i Porta passen de la renda molt baixa a la renda baixa.

Fre a Ciutat Vella

Si es mira la fotografia dels districtes, la posició més alta, pel que fa a renda, continua copada per Sarrià-Sant Gervasi i la més baixa per Nou Barris, però hi ha canvis als llocs de la part baixa de la taula si es fa la comparativa amb el que passava fa deu anys. Ciutat Vella i Sants-Montjuïc estan ara més ben posicionats que Horta-Guinardó i Sant Andreu. Però, dins de cada districte, hi ha diferències, i zones com la Marina del Prat Vermell, a Sants-Montjuïc, han continuat perdent renda. Ciutat Vella ha pujat els últims anys, però que el 2017 es va frenar. I la situació va empitjorar en zones com el Gòtic o la Barceloneta.

Ciutat Meridiana trenca tendències

La realitat a Ciutat Meridiana, el barri més pobre de Barcelona i la zona que més ha patit la sagnia dels desnonaments, continua sent molt dura, i, tot i que la renda va repuntar el 2017, és, per tercer any consecutiu, la zona més pobra de la ciutat, cosa que trenca amb l'alternança bianual que s'havia donat fins ara: Baró de Viver va ocupar aquest lloc el 2007 i el 2008, Can Peguera entre el 2009 i el 2010, Ciutat Meridiana entre el 2011 i el 2012 i la Trinitat Nova entre el 2013 i el 2014. En termes generals hi ha dos districtes que superen de llarg la renda mitjana de la ciutat, que són Sarrià i les Corts; dos més que la superen però de manera menys pronunciada -Eixample i Gràcia- i la resta se situen per sota de la mitjana. La llista la tanca, un any més, Nou Barris, que manté el mateix índex que l'any passat -55 sobre 100-.

A l'hora de fer l'anàlisi de les dades, Pisarello ha remarcat que s'ha "trencat" la tendència a créixer de les desigualtats, que va ser un dels temes clau que va catapultar Ada Colau a l'alcaldia, i ha defensat que els resultats avalen la política social del seu govern i demostren que "les polítiques neoliberals" que van aplicar els seus antecessors "no funcionaven".