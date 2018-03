Més de 2.000 dones periodistes signen un manifest per la vaga del 8M que denuncia el masclisme en aquest sector

Més de 2.000 dones periodistes han signat un manifest en què donen suport a la vaga feminista convocada per al proper dijous, 8 de març, en motiu del Dia Internacional de la Dona, i insten "a totes les companyes a sumar-se a la mobilització en la mesura de les seves possibilitats i circumstàncies". El manifest ha estat elaborat de manera conjunta per un grup de periodistes de diferents mitjans, a partir d'una reunió a Madrid i després d'un canal de Telegram conjunt.

El text, secundat entre altres per Àngels Barceló, Ana Pastor, Susana Griso o Rosa Maria Calaf, les periodistes denuncien el masclisme que hi ha al sector, així com la "precarietat, inseguretat laboral, bretxa salarial, sostre de vidre, assetjament sexual i menyspreus". A més, les sotasignants revelen la seva preocupació per "la visió parcial de la realitat" que ofereixen els mitjans i denuncien la "falta de presència i aportacions" de les dones.

Així, reclamen que les empreses periodístiques redueixin les diferències salarials entre homes i dones amb una revisió de les categories, complements i criteris professionals i denuncien que les direccions dels mitjans i empreses periodístiques estan "copades per homes".

En relació a la precarietat laboral, les dones periodistes es fixen sobretot en les feines de freelance i les "falses autònomes". "Patim nivells de temporalitat superiors als dels nostres companys", diuen, i també denuncien que les dinàmiques de feina prioritzen la feina presencial. "La corresponsabilitat i la flexibilitat no ha de ser un assumpte de bona voluntat sinó una prioritat que les empreses han d'assumir perquè aquestes tasques es reparteixin per igual entre homes i dones", diu el text.

Per acabar, el manifest fa una crida perquè els lectors donin suport a les professionals i reivindiquen la seva independència: "No volem que cap partit polític, sindicat o mitjà de comunicació s'apropiï de les nostres reivindicacions".