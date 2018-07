Més de 110.000 persones es mullen per l'esclerosi múltiple

Un acte solidari amb 25 anys de tradició. El Mulla't per l'esclerosi múltiple ha aplegat aquest matí 110.000 participants i una recaptació de 350.000 euros, que es destinaran a millorar les condicions de vida dels infants amb aquesta malaltia crònica i, de moment, sense cura. Més de 650 piscines catalanes s'han sumat a la iniciativa en solidaritat amb les 7.500 persones que hi ha a Catalunya afectades per esclerosi.

A la platja de Sant Sebastià de Barcelona, el Mulla't ha comptat amb la participació del president de la Generalitat, Quim Torra, i dels consellers Chakir El Homrani i Miquel Buch. Aquest últim, que té la malaltia, ha reivindicat iniciatives com aquesta per fer costat als afectats, sobretot en el moment del diagnòstic. "Tinc la sort que la malaltia em permet fer la feina que m'agrada, fer una vida normal; hi ha malalts que no tenen tanta sort", ha afegit Buch, que ha defensat que verbalitzar-ho pot ajudar a afrontar la "muntanya costosa" del diagnòstic. "Si podem ajudar algú a prendre-s'ho una mica millor, és important", ha insistit.

La presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple, María José Abella, ha demanat "no perdre de vista" que trobar una cura per a la malaltia és l'objectiu fonamental. Ha reclamat mitjans per a la recerca per "avançar" cap a una solució d'aquest malaltia neurodegenerativa.

A l'acte a la platja de Sant Sebastià també hi ha participat el vicepresident del Parlament, Josep Costa, que ha demanat "comprometre's a fer feina cada dia de l'any", i no només durant el Mulla't, per fer possible que l'esclerosi es pugui curar. També hi havia l'expresident Artur Mas i altres cares conegudes com els actors Àlex Casanovas, Lloll Bertran i Miquel Sitjà, a més de la cuinera Ada Parellada, segons informa l'ACN.

L'acte d'enguany tenia un caràcter especialment festiu perquè se celebraven els 25 anys de la iniciativa. Per això, per primer cop s'ha obert el Mulla't al mar i s'ha ofert a tots els banyistes de la zona la possibilitat de col·laborar-hi. D'altres consellers han participat des de diferents piscines del país en l'acció, com Damià Calvet a Sant Cugat del Vallès i Teresa Jordà a la piscina municipal de Ripoll.