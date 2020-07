Més pressió al Govern perquè allargui durant l'agost les beques menjador

Si aquest dimecres una trentena d'alcaldes de Barcelona i la seva àrea metropolitana reclamaven per carta als consellers d'Educació, Josep Bargalló, i de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que el Govern no aturi el pagament de les targetes moneder per a les ajudes de menjador el 31 de juliol, ara la pressió arriba des de les organitzacions sindicals i socials.

Des de SOS Menjadors, el portaveu Mario Parra, reclama a l'ARA "voluntat política" per evitar que es compleixin els pitjors pronòstics i que, tal com ha advertit Save the Children, la taxa de pobresa infantil a Catalunya arribi al 35%. Per això demanen que Bargalló doni compliment a les seves pròpies promeses i a la moció aprovada per tots els grups del Parlament en què el Govern es comprometia a "donar cobertura a les ajudes alimentàries per a menors vulnerables durant els mesos no lectius d'estiu per garantir la suficiència alimentària dels alumnes en risc d'exclusió social, per mitjà del manteniment de les targetes moneder o d'altres fórmules". La mateixa moció estableix que aquesta cobertura l'haurà de garantir el Govern "conjuntament amb les altres administracions i utilitzant també els fons que es rebin de l'Estat".

Les targetes moneder són el mecanisme que va trobar el departament d'Educació per fer arribar les beques menjador quan es va decretar el tancament dels centres escolars a causa de la pandèmia. Com que ja no podien dinar a l'escola, el Govern va repartir 140.000 targetes que s'anaven carregant cada mes amb l'import corresponent a la prestació diària pel total de dies que els centres estaven tancats. El problema, segons Educació, és que les beques menjador –i, per tant, les targetes moneder– són només per al curs escolar, i per això han descartat continuar aplicant aquesta eina més enllà del 31 de juliol. Ara l'executiu treballa per tenir a l'agost una eina alternativa per garantir igualment l'alimentació dels infants vulnerables.

Això és també el que exigeix CCOO, que ha reclamat a la conselleria de Bargalló que reconsideri la decisió. "Durant aquesta crisi sanitària, la vida de moltes persones ha empitjorat i ha derivat en una greu crisi econòmica i laboral que ha crescut exponencialment des del març", diu el sindicat en un comunicat, en què ha qualificat de "vergonya" la decisió de la conselleria perquè "vulnera clarament el dret a l'alimentació".

La targeta moneder, una experiència "nefasta"

Per a SOS Menjadors, les targetes menjador són un pedaç durant la pandèmia i han resultat una "experiència nefasta". Per això demanen avançar-se a un hipotètic nou confinament i volen que Educació comenci a plantejar alternatives: per exemple, entregar menjar a domicili o obrir les cuines escolars perquè les famílies hi puguin recollir el dinar. A més, així també se solucionaria un problema històric, com és el de poder becar el dinar dels nens i nenes vulnerables d'ESO, que no tenen menjador escolar. SOS Menjador afirma que si bé a sisè de primària es bequen uns 12.000 alumnes, a 1r d'ESO les ajudes arriben a un miler de casos, de manera que d'un curs a l'altre uns deu mil infants deixen de percebre la beca, tot i necessitar-la.

De fet, Bargalló va esgrimir el mateix motiu per no allargar més les targetes menjador, recordant que no permeten arribar a tots els menors de famílies vulnerables, perquè n'hi ha que accedeixen a unes altres menes d'ajudes. Per això, i en tant que a l'estiu no hi ha escola, el conseller considera que continuar aplicant aquesta eina faria que els membres de l'administració catalana fossin "injustos". "Del que estem parlant –creu Bargalló– és de com atendre les necessitats alimentàries ara d'infants i adolescents de famílies vulnerables", potser a través dels ajuntaments o els casals d'estiu. El conseller va dir que el Govern treballava perquè a l'agost es pugui "oferir una ajuda als ajuntaments" que estan fent aquesta feina.