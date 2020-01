Més proves orals en les noves oposicions d'Educació

El departament d'Educació ha de fer equilibris quan ha de convocar oposicions, perquè el cos docent és d'àmbit estatal i això significa que el temari el fixa el ministeri d'Educació. Fa més de 25 anys que no es canvia, però a la conselleria volen aprofitar tots els ressorts que els permet la legislació per fer les proves menys memorístiques i potenciar el vessant "pràctic i pedagògic". L'any passat es va invertir l'ordre habitual de les proves per donar més pes a la part pràctica, i aquesta vegada s'hi introdueixen canvis per reforçar-ne l'oralitat. En total, el departament convoca 5.000 places, bàsicament d'ESO, per seguir reduint les alarmants xifres d'interins –prop d'un terç dels docents que treballen a Catalunya no són fixos.

Així, en la nova convocatòria, que s'obrirà del 16 de gener al 4 de febrer, es manté l'ordre de l'any passat: els aspirants hauran de presentar primer la programació i la unitat didàctica i, els que superin aquesta part, podran fer la segona, que consisteix en la prova pràctica i el temari. La gran novetat apareix en aquesta segona prova: a partir d'ara els aspirants no només presentaran per escrit el supòsit pràctic sinó que també l'hauran de defensar oralment davant d'un tribunal, que podrà fer preguntes. "Dona més garanties a tothom: a l'administració, per triar els docents amb més competències, i als aspirants, perquè es poden explicar millor", ha defensat Ignasi Garcia Plata, director general de Professorat. A més, en la línia també de minimitzar els aspectes memorístics de les oposicions, la part pràctica (que ara serà oral) valdrà un 70%, i la temàtica un 30%. Segons el conseller Josep Bargalló, la competència comunicativa ha de "passar per sobre" dels elements memorístics i la repetició d'uns continguts que, a sobre, estan antiquats.

Pel mateix motiu, en la primera prova es canvia la distribució del temps i, malgrat que hi haurà 10 minuts menys per defensar oralment la presentació (de 45 es passa a 35 minuts), es donarà més temps per presentar la unitat didàctica (on es proposen activitats concretes i plantejaments metodològics específics) i perquè el tribunal faci preguntes. Tot plegat, ha dit Bargalló, per transmetre un missatge inequívoc a tot el cos docent: "L'oralitat és important i és fonamental avaluar la capacitat comunicativa, reflexiva i argumentativa dels futurs mestres i professors".

Novetat en clau de gènere Les noves oposicions de docents introdueixen una novetat en clau de gènere: les aspirants que estiguin embarassades, si alguna de les proves coincideix amb la data del part o dels dies immediatament anteriors o posteriors, podran sol·licitar l'ajornament de la prova al tribunal. A més, les lactants podran comunicar al tribunal que han d'interrompre qualsevol prova el temps que faci falta per donar el pit.

En total es convoquen 5.000 places: 4.892 per a diferents especialitats d'ESO, 60 per a professors d'escoles oficials d'idiomes, 40 per a professors d'arts plàstiques i disseny i 8 per a tallers d'arts plàstiques i disseny. La convocatòria forma part d'un pla que haurà de servir per estabilitzar 15.658 docents: 5.005 l'any passat, 5.000 aquest any i 5.653 el curs que ve, hi hagi o no pressupostos.

A les oposicions de l'any que ve també caldrà sumar-hi el 10% de les places que en la convocatòria de l'any passat, per a infantil i primària, van quedar sense cobrir. Segons Bargalló, no és una dada negativa que, de 12.000 aspirants que van acabar el procediment, unes 500 places quedessin sense cobrir, perquè demostra que el procés filtra els millors candidats. Un procés que, tot i les cotilles de la legislació espanyola, es vol fer cada vegada menys memorístic.