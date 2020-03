Més de 80 turistes queden atrapats a Fuerteventura pel coronavirus

L'estat d'alarma pel coronavirus ha provocat una desfeta en els vols entre les Illes Canàries i la Península, i un grup de turistes està atrapat a Fuerteventura des de principis de setmana. La xifra de persones afectades creix cada dia i aquest divendres ja són més de 80. "Hi ha de tot: famílies amb alguns nens, i molta gent jove", explica un dels afectats, Jordi Camí, que ha quedat atrapat amb la seva dona. "Hem contactat amb Aena i amb la Delegació del govern espanyol a les Canàries i, de moment, no ens diuen res segur, i ens han explicat que encara no saben del cert quins vols operaran, si hi haurà vols de rescat ni si Iberia operarà lliurement ", afirma Carmen Aguilera, una altra dels afectats i encarregada de recollir les dades del grup i enviar-les a la Delegació el govern. "Ens trobem a l'aeroport cada matí i tornem a preguntar a Aena, perquè cada dia canvia l'executiu que hi ha. El problema és que cada dia hem de començar la història de nou, i ens quedem fins que pugui venir algú a donar-nos una mica d'informació", lamenta Aguilera.

"Avui ens hem trobat amb una parella a qui dilluns els van donar l'opció d'ajornar el vol a aquest dijous, i no ha sortit ningú", explica Jordi Camí. "Mires els panells i veus que estan tots els vols nacionals anul·lats –afegeix–. I a l'aeroport la gent fa les cues sense respectar les distàncies". Fonts d'Aena expliquen a l'ARA que només gestionen "les infraestructures" i que els afectats han d'abordar la seva situació amb les companyies aèries, com Vueling i Ryanair. Com diu Aguilera, sí que han donat allotjament a alguns dels afectats durant uns dies però els posen ultimàtums perquè les restriccions de l'estat d'alarma obliguen a tancar els hostals i els hotels. Una de les accions que es plantegen portar a terme és, en part per la manca d'allotjament, passar la nit a l'aeroport. "Se suposa que l'aeroport tanca i la policia ens va dir que no prendrien mesures contra nosaltres, però no hi ha cap mena de condicions higièniques ni de salubritat per quedar-nos-hi", diu Aguilera.