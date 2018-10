Més de 38.000 veïns sense electricitat pel temporal a Menorca

Ja són 38.000 els veïns sense electricitat a Menorca a causa del temporal, segons ha confirmat la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera. Segons ha assenyalat a través de Twitter, Red Eléctrica España i Endesa estan treballant "per la ràpida recuperació del servei elèctric".

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) manté l'alerta taronja per a tot el diumenge a l'arxipèlag balear per pluges intenses que poden arribar als 40 litres per metre quadrat en una hora. En aquests moments els incidents registrats pel temporal de pluja que des de dissabte afecten les illes Balears ascendeixen a 138, dels quals 109 s'han produït a Mallorca, 21 a Menorca i 8 a Eivissa.

Aquest diumenge al matí els efectes més destacats s'han produït a Menorca, on estan sense subministrament elèctric els municipis de Ciutadella, Alaior, es Migjorn, es Mercadal i part de Maó, segons ha informat el servei de coordinació d'emergències del 112.

L'organisme de previsió meteorològica ha actualitzat els seus avisos per a aquest diumenge, que s'allargaran per precipitacions intenses, en principi, fins a les 18 h. Al nord, el nord-est i la serra de Tramuntana de Mallorca, i a Menorca, hi ha, a més, alerta groga per pluges persistents que podrien deixar 80 litres per metre quadrat en dotze hores.

Per a les mateixes zones, excepte en la part occidental de la Tramuntana, l'Aemet ha emès un avís groc per vents de fins a 80 quilòmetres per hora.