Més llum i videovigilància contra l'assetjament sexual al transport públic

Llum, videovigilància, més presència policial o un fil musical per crear un ambient més agradable al metro. Són algunes de les mesures que està estudiant Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en el pla contra l'assetjament per raó de sexe que prepara conjuntament amb la Diputació de Barcelona i col·lectius feministes. La previsió és tenir-lo enllestit al març per fer del transport públic un espai més segur per a les dones, sobretot tenint en compte que suposen el 60% dels usuaris i que metro i bus són l'espai públic que encapçala la llista d'escenaris de l'assetjament. La presidenta de l'empresa i regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, ha avançat avui en una roda de premsa que el projecte, encara en un "punt incipient", preveu mesures com millorar la il·luminació d'andanes i passadissos i "fins i tot incorporar un fil musical que generi un ambient més amable" al metro. També es planteja augmentar la presència policial i la vigilància, i crear un sistema específic de càmeres de vídeo dins dels combois.

La seguretat condiciona molt més la mobilitat de les dones que la dels homes al barri de Torre Baró. També es preveuen accions per millorar la visibilitat de les marquesines de les parades de bus o establir un sistema de parada a demanda en les rutes perifèriques. L'objectiu: que el transport públic sigui un espai segur per a les dones.

L'autobús a demanda de Torre Baró supera les expectatives

A banda dels canvis més físics, també es planteja una campanya de sensibilització, tant al metro com als autobusos, per incidir en el fet que hi ha molts tipus d'assetjament sexual a banda dels que es castiguen per la via penal, com les insinuacions lascives i intimidatòries o els gestos reiterats. També es farà formació específica per als professionals de l'empresa per detectar i prevenir l'assetjament sexual, amb protocols d'actuació, i auditories de gènere.

Metros i busos són l'espai públic on les dones asseguren patir més sovint situacions d'assetjament, segons l'enquesta de violència masclista de l'Ajuntament. Un de cada cinc casos, de fet, es donen al transport públic. Tenint en compte aquestes dades i que el 60% dels usuaris de metro i bus són dones, TMB considera necessari dotar-se d'aquest pla de prevenció.

Decàleg per a la prevenció

La presidenta de l'àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació, Lluïsa Moret, ha explicat que el document en el qual s'està treballant se centra en les situacions d'assetjament sexual no previstes en el Codi Penal, com ara comportaments verbals i no verbals i físics o de caràcter sexual, que normalment són constitutius d'una sanció administrativa. El document resumeix en un decàleg els compromisos assolits per TMB per intentar erradicar aquestes conductes, que van des d'adoptar mesures per evitar qualsevol forma de discriminació fins a expressar la desaprovació de "gestos, mirades i insinuacions de forma lasciva o intimidatòria" entre usuaris, o "l'escolta activa" de totes les dones que se sentin assetjades.

"Estem immersos en la lluita contra la geografia de la por, segons la qual les dones d'arreu s'autocensuren a l'hora d'utilitzar segons quins espais perquè tenen por. Volem treballar per aconseguir la llibertat plena de les ciutadanes de Barcelona i d'aquests onze municipis [en els quals dona servei TMB] i que l'actuació no es quedi només amb TMB sinó que sigui una experiència que es pugui traduir a altres realitats territorials", ha dit Moret.

Empresa i Diputació no han descartat que en algun moment s'arribi a impedir l'entrada dels assetjadors reincidents, tot i que han deixat clar que és un fet que "depèn d'un jutge" i que, de moment, no es preveu en el protocol. A hores d'ara, aquestes persones rebrien una sanció administrativa.