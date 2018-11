L'Escola Mestre Gibert es mobilitza per denunciar el mal estat del mur del pati

Les famílies de l'Escola Mestre Enric Gibert de Barcelona s'estan organitzant per pressionar l'Ajuntament perquè posi remei a un problema que fa temps que els preocupa: el mur que separa el pati de l'escola del solar del costat amenaça de caure. Un any després que part de la paret s'ensorrés i trenqués un dels bancs del pati, ara hi han aparegut noves esquerdes, i la direcció ha hagut d'acordonar un terç de la zona d'esbarjo per precaució.

Inaugurada el 1987, l'escola té 512 alumnes, 150 dels quals –els més petits– fan servir la porta que toca amb el mur per sortir i entrar del centre. La paret està en tan mal estat que els mateixos bombers han aconsellat no fer servir aquesta entrada els dies que faci vent, mentre s'espera que els tècnics del Consorci d'Educació i de l'Ajuntament elaborin l'informe que ha de dir si el mur és segur.

Davant d'aquesta situació, l'Associació de Famílies, que presideix Noemí Royes, està preparant mobilitzacions i reclama també l'expropiació del solar del costat per poder ampliar l'escola. Sota el lema #AdéuMurHolaSolar, la setmana passada van fer un taller de pancartes, i aquest divendres faran un taller de maraques, un mural reivindicatiu i una cercavila des de l'escola fins a Fabra i Puig. "Siguem molts exigint en les garanties de seguretat dels nostres infants. Pressionem l’Ajuntament perquè expropiï el solar i iniciï el procés d'ampliació de l'escola que tanta falta ens fa", afirmen.

El ple de Sant Andreu va donar llum verda a principis d'any a l'expropiació del solar i a l'ampliació de l'escola, però el terreny encara és de propietat privada, de moment.