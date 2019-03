Metges de Catalunya amenaça amb reprendre les mobilitzacions a l'atenció primària

Metges de Catalunya (MC) ha amenaçat aquest dijous amb reprendre les mobilitzacions a l'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) si el Govern segueix incomplint el paquet de mesures que van permetre posar fi a la vaga del 29 de novembre. El sindicat majoritari de metges catalans ha exigit aquest dijous a l'empresa pública que desplegui "immediatament i a tot el territori" totes les accions necessàries per millorar les condicions laborals i professionals dels més de 5.700 facultatius que treballen a centres d'atenció primària (CAP) pública, tal com van acordar fa quatre mesos.

MC ha llançat aquest ultimàtum després d'enquestar més d'un miler de professionals d'atenció primària i que, d'aquests, un 78% es mostrés favorable a reprendre les mobilitzacions si se segueixen incomplint els acords que van acabar amb la vaga de quatre dies del novembre passat. Un pacte amb l'ICS que fixava una injecció de 100 milions d'euros per reduir la pressió assistencial i una limitació del nombre de visites a 28 diàries per professional, a canvi d'augmentar els contractes de metges de família, que passarien de 201 a 250.

Els resultats de l'enquesta interna realitzada pel sindicat exposen que el 65% dels CAP no compleixen amb el temps assignat de 12 minuts per pacient pactat i que, de fet, el 80% dels metges atén més de 30 visites diàries. "Aquesta sobrecàrrega de treball obliga el 62% del personal facultatiu a dedicar més de dos terços de la seva jornada a l'activitat assistencial, amb la qual cosa s'incompleixen els termes del pacte, que reserva un terç de l'horari laboral a formació continuada", ha subratllat el sindicat en un comunicat.

L'enquesta interna també assenyala que tres de cada cinc equips d'atenció primària encara no han incorporat cap dels 309 facultatius de medicina de família que l'ICS havia de contractar per disminuir la pressió assistencial. MC retreu al departament de Salut que, a més, el 60% dels centres que sí han vist augmentada la plantilla, només hagin contractat un sol professional.

MC ha denunciat també que, si bé el pacte fixava que els professionals amb jornada reduïda fessin menys visites, aquesta mesura només s'ha aplicat al 9% dels professionals, i que Salut està incomplint el compromís d'analitzar les càrregues de treball a les plantilles pediàtriques; segons el sindicat, l'estudi s'hauria d'haver presentat com a molt tard el 31 de gener. "L'aplicació de la nova agenda assistencial, amb 12 minuts per pacient i 20 minuts per a les visites pediàtriques del protocol d'activitats preventives, és ínfima", han explicat en el comunicat. En aquest sentit, MC retreu al Govern que no es compensin els pediatres que assumeixen un increment de pacients o que cobreixen les absències d'altres professionals.