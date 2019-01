Metges d'Espanya i Portugal s'alien contra les pseudoteràpies i demanen que es prohibeixin

El Consell General de Col·legis de Metges d'Espanya (CGCOM) i l'Ordem Dos Médicos de Portugal (OM) han signat una declaració conjunta sobre pseudociències i pseudoteràpies. La batejada com a Declaració Madrid de les dues organitzacions mèdiques recomana, entre altres aspectes, que siguin expressament prohibides i excloses de qualsevol circuit sanitari i es reconeguin, a tots els efectes, com a pràctiques que atempten contra la salut pública i la seguretat dels pacients.

Les màximes organitzacions mèdiques d'Espanya i Portugal, que es van reunir divendres passat a Madrid, volen advertir de la creixent proliferació, diuen, de casos de pacients en situacions crítiques per l'ús de les pseudoteràpies. També destaquen la "confusió" que hi ha en la ciutadania sobre el que és medicina basada en el coneixement i amb evidència científica i la que no.

L'anomenada Declaració de Madrid insta la professió mèdica europea a respondre "amb contundència" davant aquestes males pràctiques i insten també a altres professions i a les administracions competents a actuar contra les pseudociències, ja que són "absolutament detestables i perjudicials per a la salut pública i la seguretat dels ciutadans".

Per tot plegat, consideren que els actes de promoció i divulgació de les pseudociències han de ser "denunciats" perquè constitueixen "un frau sanitari". "Totes elles han de ser expressament prohibides i excloses de qualsevol circuit sanitari".

Així mateix, afirmen que els metges tenen l'obligació d'informar adequadament el pacient que les pseudoteràpies i pseudociències no són una especialitat dins de la medicina. Al document també recorden que la publicitat en l'àmbit de la salut ha de ser "objectiva i veraç" i no ha de difondre conceptes "infundats o enganyosos".

Per tot això, insten a legislar per combatre les pseudoteràpies i pseudociències i a tenir més control i vigilància sobre centres i persones que no estiguin oficialment acreditades i publicitin falses teràpies.

Informe sobre mortalitat per pseudociències

Les recomanacions dels metges coincideixen amb la publicació del primer informe sobre mortalitat a causa de les pseudoteràpies a Espanya. L'informe, publicat per l'Associació per Protegir el Malalt de Teràpies Pseudocientífiques (APETP), calcula que entre 1.210 i 1.460 persones moren cada any a Espanya per pseudoteràpies. Es tracta, però, d'una estimació a partir de casos recollits a la premsa i articles científics fets en molts casos a l'estranger, dades que l'informe extrapola en funció de la demografia d'Espanya.

Segons l'informe, l'abandonament de les teràpies convencionals, la pèrdua d'oportunitat terapèutica i els danys directes al pacient són les principals causes de la mortalitat. L'associació lamenta que no hi hagi dades reals sobre casos de mortalitat en estudis fets per les administracions i que, segons l'associació, mostraria amb "gairebé tota seguretat" que les xifres reals són superiors a les xifres estimades.

La mobilització de la comunitat mèdica contra les pseudociències ve de lluny. Més d’un miler de professionals van signar el setembre passat una carta dirigida a la ministra de Sanitat, Luisa Carcedo, en què li demanaven que actués contra les pseudociències. El manifest va ser iniciativa de l’Associació per Protegir el Malalt de Teràpies Pseudocientífiques (APETP).

Els últims cinc anys el Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha obert 14 expedients per pràctiques pseudocientífiques, set dels quals el 2017, quan l’entitat va intensificar la persecució d’aquestes pràctiques fraudulentes i va publicar el document El malalt amb càncer. Els tractaments oncològics i pal·liatius, les teràpies sense evidència científica i les pseudociències.