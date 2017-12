Normalitzat el servei a la L3 del metro de Barcelona entre Sants Estació i Paral·lel

El servei a la línia 3 del metro de Barcelona entre Sants Estació i Paral·lel ha quedat normalitzat aquest migdia. Aquest tram no havia arribat a funcionar des d'aquest matí per una incidència tècnica de matinada, a les 4.40 hores, que ha afectat un tren de maniobres sense passatgers a l'estació d'Espanya. Llavors encara no hi havia servei. Un dels eixos del segon cotxe del tren ha remuntat el carril quan el remolcaven a la cotxera.

Quan ha començat el servei, a les 5 hores, s'ha habilitat un autobús per fer el recorregut del tram suspès de la línia 3, entre Sants Estació i Paral·lel. Durant el matí, el personal tècnic ha aconseguit retirar el tren afectat al taller i reparar els desperfectes a la via, segons ha informat TMB en un comunicat.