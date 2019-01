Nou dispositiu policial contra el 'top manta' a l'estació de Rodalies i metro de Plaça Catalunya

Agents de la Guàrdia Urbana, en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, han tornat a desplegar un dispositiu policial contra el 'top manta' a l'estació de Rodalies i metro de Plaça Catalunya. Es tracta de la segona acció policial aquesta setmana per desallotjar els manters de la zona de l'intercanviador entre aquests dos transports, segons han explicat a l'ACN fonts municipals.



Dimarts ja se'n va fer una, però els manters van tornar a la zona l'endemà, un cop ja no hi havia presència policial. El dispositiu ha començat a primera hora de la tarda i fonts de Renfe remarquen que torna a ser una actuació "puntual". L'operació de dimarts va acabar amb 915 objectes comissats i 21 denúncies per venda ambulant sense autorització.



Tant l'acció d'aquest dijous com la de dimarts s'emmarquen en les mesures que Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra i Renfe estan estudiant des de mitjans de desembre per impedir que els manters ocupin la zona de l'intercanviador subterrani de Plaça de Catalunya. En aquest context, el comissionat de seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, va reclamar ahir "un pas més" contra el 'top manta' i va apostar per una nova estratègia de "saturació", amb presència policial estable a l'espai.



Per la seva banda, en un comunicat a les xarxes socials, el sindicat de manters de Barcelona va denunciar les mesures policials "repressives" que "només generen dolor, persecució i presó" per a uns venedors que "tan sols volen guanyar-se la vida de manera digna". Els 'top manta' critiquen uns operatius "plagats d'abusos, maltractament i racisme per part dels agents" i posen de manifest la instrumentalització electoral del fenomen de la venda ambulant. Finalment exigeixen "solucions de debò" més enllà de "la força i el descrèdit".