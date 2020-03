Metros més buits en el tercer dia feiner de confinament

Tercer dia feiner amb mesures de confinament per fer front al coronavirus i sense les imatges d'aglomeracions al metro a primera hora del matí que es van veure dilluns. Aquest dimecres el suburbà ha registrat un 61% menys de passatge que un dia habitual, un percentatge que, fins a les sis del mati, és 12 punts més baix que el d'ahir. La decisió de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de reforçar el servei a les sis del matí per donar resposta a les persones que van decidir avançar la seva entrada a la feina ja es va traduir ahir en menys aglomeracions en línies com la 5 i la 1, on dilluns el canvi d'hàbits de passatge va agafar per sorpresa el servei. Avui, a més, hi ha hagut menys usuaris. I es manté el 75% de l'oferta d'un dia habitual. De mitjana, tenint en compte les diferents franges horàries, la baixada ha sigut del 85%: s’estan deixant de fer 1.141.000 viatges.

651x366 Ascensors de l'estació de La Sagrera / Cèlia Atset Ascensors de l'estació de La Sagrera / Cèlia Atset

651x366 Escales mecàniques del metro La Sagrera / Cèlia Atset Escales mecàniques del metro La Sagrera / Cèlia Atset

Al servei d'autobusos hi ha hagut un descens d'usuaris d'un 90%, amb una oferta del 50%. O el que és mateix: 668.000 viatges menys dels previstos en un feiner normal. En total, la baixada d'usuaris a les dues xarxes és d'1,8 milions.

651x366 El vestíbul de l'Estació de Sants / RENFE El vestíbul de l'Estació de Sants / RENFE

La imatge de trens molt més buits del que és habitual també s'ha repetit a Rodalies. Renfe ha informat que hi ha hagut un 85% menys de demanda.