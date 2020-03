Més metros a primera hora i multes cancel·lades a la zona de baixes emissions, respostes a les imatges de vagons plens

Les imatges de metros plens a Barcelona aquest dilluns al matí, primer dia laboral en alarma sanitària i confinament general, ja han tingut les primeres respostes per part de les autoritats de transports. Mentre que TMB ha anunciat que incrementarà l'oferta de metro demà a primera hora del matí, franja amb més afluència, l'Ajuntament de Barcelona ha cancel·lat temporalment el Bicing i, en canvi, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha ajornat les multes per saltar-se la zona de baixes emissions per tal de facilitar als ciutadans que utilitzin el transport privat en cas d'emergència.

Metros plens i gent anant a treballar

Atenent a les aglomeracions inesperades en aquests horaris, es reforçaran els horaris de primera hora al metro i algun altre en hores punta. D'acord, en canvi, a un descens de la demanda del 75-90%, el transport públic ferroviari i per carretera, urbà i interurbà, reduirà la freqüència horària de servei en dies feiners entre un 33% i un 67%, segons ha informat en un comunicat aquest vespre la conselleria de Territori i Mobilitat.

La Cristina, periodista, ha agafat el metro per anar a treballar aquest dilluns a les 7.30 h del matí a l'estació d'Alfons X, on no s'ha trobat seguretat privada ni Mossos d'Esquadra. "Els passatgers viatjaven els uns al costat dels altres, sense les distàncies. Alguns amb màscara, jo mateixa amb màscara i guants", explica, "però molts sense cap mesura". En tornar, des de Bogatell (L4) a les 13.30 h, s'ha trobat amb un escenari una miqueta millor però encara amb dificultats perquè els ciutadans poguessin mantenir la distància de dos metres que estableixen els protocols sanitaris.

L'Autoritat Metropolitana del Transport ha detectat que el problema ha tingut lloc sobretot entre les 6 i les 7 del matí a les línies 1 i 5 del metro. A aquesta hora, la disminució ha sigut només d'un 49% de passatgers respecte a l'habitual, un descens insuficient per garantir les distàncies de seguretat i molt allunyat dels registres dels últims dies.

A partir d'aquesta hora, segons TMB, la situació s'ha normalitzat, amb reduccions de demanda del 73% entre les 7 i les 8 del matí i de fins al 81% entre les 8 i les 9, un nivell que s'ha mantingut en les hores posteriors.

Des de dimecres es va començar a percebre una reducció de passatge als vagons del metro, que va començar sent del 48,5% i que durant el diumenge va arribar a ser un 84,6% inferior al mateix dia de setmanes anteriors. El servei oscil·la entre un 65% i un 75% del que seria l'oferta habitual en un dia feiner.

A més d'incrementar "tant com sigui possible" l'oferta de metro a primera hora del matí, TMB també estudia controlar l'accés a les estacions si es produeixen aglomeracions en moments puntuals. L'objectiu és garantir que l'afluència a un transport o estació mai superi el terç de l'aforament, i el Govern ja es va reservar el dret de restringir la compra de bitllets si això no es compleix.

Les aglomeracions "preocupen" el Govern, segons ha reconegut la consellera de Sanitat, Alba Vergés, que també ha fet una crida perquè "la gent es quedi a casa". Però el conseller de Territori, Damià Calvet, ha lamentat les limitacions per controlar aquests fluxos. "Si no tenim la cobertura del confinament domiciliari i la seguretat que només es mouen les persones relacionades amb els serveis bàsics o estratègics, no aconseguirem reduir el nombre de gent que es mou", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio. Diversos treballadors contactats pel diari ARA han explicat que han anat a treballar a feines que podrien fer-se per teletreball i que al camí s'han trobat amb un sistema de transport públic sense les garanties sanitàries exigides per la crisi del coronavirus.

Pel que fa als autobusos, després d'un diumenge que va registrar un descens de fins al 87,7% en relació a diumenges anteriors, TMB estima que la reducció de la demanda aquest dilluns ha sigut d'entre el 75% i el 80%.

Les xarxes socials s'han omplert de missatges i fotografies amb els transports atapeïts, malgrat l'ordre de confinament i la declaració d'un estat d'alarma que, cal recordar, fa tancar els comerços que no són de primera necessitat però que no obliga al teletreball.

Treballo al metro de Barcelona i et puc assegurar que els trens van plens, i els treballadors , la majoria, no porten mascaretes perquè no n'hi ha, estem totalment desprotegits — Maria (@mariatejedor80) March 16, 2020

Menys trànsit i ajornament de les multes a la ZBE

L'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els altres ajuntaments implicats (Sant Adrià de Besòs, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i l'Hospitalet de Llobregat) han decidit, d'altra banda, ajornar les multes per saltar-se les restriccions de la zona de baixes emissions. Les restriccions segueixen en vigor per a cotxes de benzina matriculats abans de l'any 2000 i per a cotxes dièsel d'abans del 2005, així com per a motos d'abans del 2003, però no se'ls multarà. La decisió s'ha pres per evitar que es vegin afectades persones que han d'agafar el cotxe per situacions d'emergència.

El trànsit, fins a les 18 h, s'havia reduït un 43,2% a la sortida de Barcelona i en un 46,5% a l'entrada en els principals accessos des de l'àrea metropolitana. Al túnel del Cadí en sentit Barcelona, s'havia reduït el trànsit en un 67%, i en un 73% en sentit Puigcerdà respecte el dilluns anterior. Al peatge de Vallcarca, a Sitges, la reducció ha estat del 46,2% en sentit Tarragona i del 52,8% en sentit Barcelona. A la Jonquera, la caiguda només ha estat d'un 12,7 % en sentit França i d'un 34,5% en direcció Girona i Barcelona.

Sense Bicing

L'Ajuntament de Barcelona, a més de transmetre la decisió de reforçar el metro a primera hora, també ha comunicat que ha suspès el servei de Bicing per adaptar-se a les recomanacions de les autoritats sanitàries. "No podíem garantir la higiene i desinfecció de les bicicletes", ha dit la regidora de Salut, Gemma Tarafa. El consistori, en canvi, no ha decidit a hores d'ara cap mesura concreta pel que fa a les motos compartides.