Mig miler de persones denuncien a la plaça Sant Jaume de Barcelona l'alliberament dels membres de la Manada

Mig miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, han protestat aquest dijous a la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra la decisió de l'Audiència de Navarra de prorrogar l'empresonament preventiu dels cinc membres de la Manada, però amb una fiança de 6.000 euros cadascun que els permetrà eludir el confinament.

La convocatòria s'ha fet a través de les xarxes socials aquesta mateixa tarda, tan bon punt ha transcendit la decisió judicial. La concentració estava prevista per a les 19.00 h, tot i que el gruix dels participants no han arribat fins al voltant de les 19.30 h. Consignes en contra de la "justícia patriarcal" o a favor de la víctima del que la justícia navarresa va considerar abusos sexuals han marcat la concentració. "Yo sí te creo", "No és abús, és violació" i "Cap agressió sense resposta" han sigut alguns dels lemes més cridats.

En el marc de la concentració s'ha exhibit una pancarta on es podia llegir "Contra la injustícia patriarcal autodefensa feminista". La duien vuit dones, una de les quals ha agafat un megàfon i ha fet un parlament que ha acabat amb aquestes mateixes paraules.

A les 20.00 h la concentració s'ha desconvocat oficialment. Entre les 500 persones que hi han assistit hi havia moltes noies adolescents. La regidora de Feminismes i LGBTI de l'Ajuntament de Barcelona, Laura Pérez, també hi ha participat.

Cal recordar que la secció segona de l'Audiència de Navarra ha decretat la llibertat provisional dels cinc joves condemnats a 9 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat a una jove de Madrid durant els Sanfermines del 2016 a Pamplona, segons ha avançat 'El Confidencial', amb el vot particular d'un dels tres magistrats.

El tribunal ha establert per als cinc joves una fiança de 6.000 euros cadascun perquè puguin sortir de la presó i esperar que la sentència sigui ferma. La sentència del cas, que es va fer pública a finals d'abril, va generar una forta polèmica perquè va considerar els fets com un abús sexual continuat i no una violació.