Més de mig miler de bombers es manifesten contra la falta d'efectius a Barcelona

Més de mig miler de Bombers de la Generalitat s'han manifestat pel centre de Barcelona i fins al Parlament per denunciar la falta d'efectius del cos i les hores extraordinàries que han d'assumir. Entre petards i bengales la protesta ha baixat pel passeig Lluís Companys, encapçalada per uns taüts de cartró on descansava "el cos cremat" dels bombers. "Això és insostenible i les persones que reben les conseqüències són els ciutadans", critica el Marià, bomber de Martorell. El seu parc fa anys que està "en una situació de mínims", un fet que s'estén a tot Catalunya, segons els sindicats.

"Falten entre 600 i 800 professionals", assenyala el Jordi, representant sindical de Comissions Obreres a Móra d'Ebre. Els bombers s'han queixat de les "propostes vergonyoses" que asseguren que els han fet arribar des de la direcció general de Prevenció i Extinció d'Incendis, de les que gairebé un 90% de la plantilla va votar en contra. Els sindicats han denunciat que els bombers han fet més de 470.000 hores extraordinàries l'últim any. Aquestes hores extres estan pensades per cobrir grans emergències, com ara els incendis forestals, en els quals es necessiten més efectius, però diuen que des del departament d'Interior "s'ha normalitzat l'ús d'aquestes hores per suplir la mancança estructural de professionals", explica el representant de CCOO.

"Estem en un autèntic col·lapse estructural", afegeix Joan Carles Cerdan, representant del sindicat CATAC. Tant des d'aquest sindicat com des de la UGT estudien presentar una querella contra el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès. De moment, però, han ajornat la decisió una setmana perquè "no s'instrumentalitzi políticament", precisa Antonio del Río, representant de la UGT.

Els manifestants també han reivindicat la necessitat de renovar els vehicles i l'equipament d'emergències. "Els camions estan obsolets", denuncia el Jordi, que explica que no se'ls proveeix de material "tan bàsic" com ara el iode per atendre ferits.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat en la compareixença posterior al consell executiu del Govern que es convocaran 250 places de Bombers el 2019. Tot i això, els sindicats han insistit que és "paper mullat" i han assegurat que mantindran la vaga d'hores extres fins al gener.