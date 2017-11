Mig centenar de sortides dels bombers per les pluges intenses

Els Bombers de la Generalitat han atès fins aquesta tarda mig centenar de serveis relacionats amb les fortes pluges, 46 dels quals a la demarcació de Girona i quatre més a la de Lleida.

La majoria d'incidències han sigut a la comarca gironina del Baix Empordà, sobretot a les localitats de Palafrugell (24) i Pals (11), a causa de petites inundacions i cotxes atrapats, segons han informat els bombers.

Els xàfecs han estat especialment intensos a les demarcacions de Girona i de Lleida, on les estacions meteorològiques han registrat fins a 48,4 l/m² d'aigua acumulada a Castell d'Aro (Girona), 45,4 a Massoteres (Segarra) o 31,1 a Tàrrega (Urgell), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Aquest divendres, Protecció Civil va activar l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) per la previsió d'incidències per les pluges.