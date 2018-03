Mig any de presó per un dels terroristes de les Rambles per maltractar la parella

Una jutge de Girona ha condemnat a mig any de presó per maltractar la parella un dels membres de la cèl·lula terrorista de Ripoll que el 17 d'agost passat va atemptar a Barcelona i Cambrils, deixant 16 persones mortes i més de 130 ferides. Driss Oukabir, que està a presó provisionalment per la investigació dels atacs que dirigeix l'Audiència Nacional, va tornar expressament del Marroc tres dies abans dels atemptats per aquest judici, que finalment es va ajornar fins aquest febrer.

La fiscalia demanava 19 mesos de presó per l'acusat, perquè li afegia un delicte de coaccions, del qual la jutge l'ha acabat absolent. En canvi, li prohibeix portar armes durant un any i acostar-se a la parella, que no va denunciar els fets.

La sentència dóna total credibilitat al testimoni dels veïns que van explicar que Oukabir va discutir amb la parella a l'escala, "la va agafar amb força pels cabells i la va arrossegar escales amunt", amb "la intenció de menyscabar la integritat física de la seva parella", que al judici va assegurar que eren mentida. La jutge tampoc es creu el testimoni de l'acusat, que durant la vista va al·legar que no "havia tocat ni un pèl" a la noia, ni "ho faria mai": "Que no em prenguin per maltractador. Tot això ve perquè ens portàvem malament amb els veïns", va al·legar Oukabir, que va declarar al judici per videoconferència.

Oukabir és germà d’un dels terroristes abatuts a Cambrils i és qui va llogar la furgoneta que Younnes Abouyaaqoub va utilitzar a la Rambla. L'agressió a la parella es va produir el 23 de juliol passat, ni un mes abans que es produïssin els atemptats del 17 d’agost.

Segons fonts judicials consultades per l’ARA, l’historial delictiu de Driss Oukabir es remunta al 2009. Aquell any els Mossos el van denunciar per conduir sense carnet. El van condemnar a dos mesos de presó, que va substituir per una multa de 720 euros que ja va pagar. L’any 2013 el jutjat penal número 3 de Girona li va imposar nou mesos de presó per un altre delicte de lesions, que va substituir per una multa de 2.160 euros. Li consten també dos antecedents policials: una detenció per un presumpte robatori amb violència del 2010 i una denúncia per un suposat abús sexual del 2012. Tots dos casos es van arxivar.