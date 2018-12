Milers de motoristes protesten contra les polítiques "restrictives" de mobilitat a Barcelona

Milers de motoristes s'han manifestat avui a Barcelona contra les polítiques "restrictives" de l'Ajuntament en matèria de mobilitat. Segons les dues entitats organitzadores, Unió Internacional per a la Defensa dels Motociclistes i l'Agrupació Motera Catalana, més de 5.000 motos han participat en un recorregut des de la platja de la Mar Bella fins a la Via Laietana. La convocatòria ha comptat amb la presència de motoclubs d'arreu de Catalunya i el col·lectiu ha elaborat un decàleg per promoure l'ús de la moto "amb seguretat", per reduir així la sinistralitat. També ha reivindicat que la moto es reconegui com "la solució i no el problema".

Les entitats han lamentat les propostes de l'Ajuntament de Barcelona, com les restriccions de circulació a les motocicletes en dies d'alta contaminació. Per això han demanat la creació d'una taula de treball tècnic per desenvolupar de forma conjunta les polítiques de mobilitat amb el consistori; una reclamació a la qual el govern municipal s'hi ha compromès.