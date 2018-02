Millores al camp de proves: xamfrans per a vianants

La del Poblenou va ser la superilla0 de l’equip d’Ada Colau. El projecte que els va servir per treure conclusions a l’hora de pensar com estendre el model a la resta de la ciutat. I el projecte que va desencadenar la polèmica. Set mesos després de la seva implantació en fase de proves, s’hi van incorporar canvis per donar-la ja per definitiva, com el canvi de sentit per trencar el bucle del carrer Roc Boronat, la reurbanització en plataforma única del carrer Almogàvers entre Roc Boronat i Llacuna o la instal·latació de més arbres i jocs infantils. Ara el govern municipal hi prepara nous canvis per fer més agradable l’espai per als vianants.

En concret als xamfrans, on es preveu apujar de nivell la calçada perquè quedi al mateix nivell que la vorera. L’objectiu és que els cotxes siguin conscients, quan hi passen, que estan entrant en un espai de superilla i que els vianants hi trobin un espai més fet a la seva mida.

Es preveu arreglar fins a set xamfrans seguint aquesta filosofia, però de moment s’ha licitat un pack amb quatre intervencions: Tànger - Ciutat de Granada, Badajoz - Sancho de Ávila, Pallars - Ciutat de Granada i el tram del carrer Ciutat de Granada que va fins a Pere IV. També s’arreglarà una de les voreres del carrer Roc Boronat amb Pallars, però en aquest cas la intervenció és purament un arranjament i no un canvi de nivell de la calçada.

La previsió és que aquestes obres puguin començar a l’abril i s’allarguin fins a l’octubre, i comptaran amb un pressupost de gairebé 730.000 euros. La filosofia que es persegueix amb aquests treballs és fer més agradable el dia a dia per al vianant a l’interior de l’àmbit delimitat com a superilla. Amb aquest canvi s’estableix una continuïtat física entre les diferents illes i es visibilitza que s’està accedint a l’espai de velocitat limitada a 30 km/h. L’Ajuntament hi vol incorporar, també, nova vegetació.