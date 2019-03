El ministeri de Justícia contractarà arxivers experts per investigar sobre 'nadons robats'

El govern espanyol ha anunciat aquest dimecres que contractarà un grup d'arxivers experts per intentar localitzar i analitzar documents importants que demostrin el robatori de nadons. Ho ha anunciat aquest dimarts la directora general de Relacions amb l'Administració de Justícia, Esmeralda Rasillo, en el marc d'una reunió amb els representats de les divuit associacions de persones afectades. Rasillo també ha explicat que s'obririen vies de diàleg amb la Conferència Episcopal Espanyola per aconseguir accedir als llibres i registres eclesiàstics.

Des de l'any 2013 el Servei d'Informació a Afectats per la Possible Sostracció de Nounats ha obert 876 expedients sobre nadons robats. Només en 11 casos ha sigut possible el retrobament entre familiars biològics. La recerca té per objectiu determinar la veritable identitat de les persones que hagin pogut ser víctimes d'una sostracció de menors en el moment del néixer. Per donar suport a la investigació es contractarà experts en gestió i anàlisi d'arxius, i es treballarà en la localització de bases de dades documentals que puguin contenir informació de casos.

Rasillo ha volgut transmetre a totes les associacions el compromís del seu departament amb la cerca "efectiva" dels orígens biològics de qui hagi pogut patir una sostracció de menors. En aquest context, ha destacat la necessitat que els possibles afectats facilitin el perfil genètic a l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, per facilitar així la recerca.