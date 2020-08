El ministeri de Sanitat avisa que el remdesivir s'esgotarà "en les pròximes hores" per l'augment de casos de covid-19

L'Agència Espanyola dels Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del ministeri de Sanitat, ha informat que l'estoc disponible en aquests moments a Espanya de remdesivir, únic medicament antiviral autoritzat contra el covid-19, "s'esgotarà temporalment en les pròximes hores" a causa de "l'increment del nombre de casos", segons informa l'agència Europa Press. Segons el comunicat, al llarg de la setmana vinent es rebrà un nou enviament com a part del contracte de la Comissió Europea.

En el comunicat, l'AEMPS explica que en el moment de l'autorització, amb la situació epidemiològica del juliol, el laboratori titular del fàrmac va garantir "un estoc suficient de remdesivir a Espanya per cobrir les necessitats fins a poder incrementar la producció". "No obstant això, amb l'increment del nombre de casos, l'estoc disponible s'esgotarà en les pròximes hores", diu el text.

En col·laboració amb els serveis de farmàcia hospitalària, l'AEMPS mobilitzarà el remdesivir sobrant d'assajos clínics, disponible en hospitals on se'n fan, per atendre pacients de tot l'Estat que ho necessitin "fins que es produeixi un nou enviament".

Aquests enviaments formen part del contracte que la Comissió Europea va signar amb l'empresa farmacèutica Gilead per garantir l'accés a remdesivir a 30.000 pacients durant els pròximes mesos, fins a la compra centralitzada que es farà efectiva al mes d'octubre. Espanya va rebre el primer enviament dels tres previstos la setmana passada i espera que el següent arribi la vinent, tot i que l'AEMPS reconeix que intenta avançar-lo perquè arribi "tan aviat com sigui possible".

L'AEMPS ja va publicar una sèrie de recomanacions per al tractament amb remdesivir de pacients amb covid-19 en la qual es recomanava una durada màxima de cinc dies en pacients hospitalitzats que requereixin oxigen suplementari però no ventilació mecànica invasiva o oxigenació per membrana extracorpòria.