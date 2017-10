El ministeri d'Hisenda nega que els 10 M€ per a les entitats socials catalanes estiguin en perill

El ministeri d'Hisenda ha negat aquest dimecres que les partides de 10 milions d'euros per a les entitats socials catalanes estiguin en perill, en resposta a la denúncia feta ahir pel govern de la Generalitat. En un comunicat, el ministeri afirma que els 10 milions d'euros estan bloquejats perquè la Generalitat encara no els ha demanat. "L'Estat no bloquejarà aquests 10 milions. La Generalitat només els ha de demanar i justificar i s'alliberaran immediatament", han explicat a l'ARA fonts de l'executiu espanyol. En el comunicat, el ministeri liderat per Montoro assegura que "en cap cas l'Estat ha rebut petició ni certificació" però que podrà abonar els pagaments un cop la rebi. Segons recorda el ministeri, justificar la necessitat dels fons és un dels requisits establerts arran de la intervenció de les finances de la Generalitat.

Atenció! L'Estat accepta el pagament de les subvencions pendents al Tercer Sector en resposta a la carta enviada al ministre Montoro per la @Taula3sector. Demanem a @govern que realitzi les gestions necessàries per fer efectius els pagaments el més aviat possible. pic.twitter.com/Ek7pRZ7eZN — Taula Tercer Sector (@Taula3sector) 24 d’octubre de 2017

Arran del comunicat del ministeri d'Hisenda, fonts del departament d'Afers Socials, Treball i Famílies, d'altra banda, han assenyalat a aquest diari que l'Estat "reconeix que ha bloquejat partides d'inclusió social". Des del departament defensen que s'ha demanat a l'executiu espanyol que les partides socials quedin excloses de la intervenció. "Si al ministeri estan disposats a fer-ne una excepció, que ho facin. És a les seves mans", diuen les mateixes fonts.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, juntament amb la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social, ha enviat aquesta setmana una carta al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro; al delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, i al secretari d'estat de Serveis Socials, Mario Garcés, demanant que "es resolgui com més aviat millor" l'afectació de la intervenció estatal a les entitats socials. Segons va comunicar dilluns el departament de Treball, Afers Socials i Famílies a les entitats, la intervenció financera té una afectació sobre 307 entitats que havien de rebre un total de 10 milions d'euros. Són entitats com Arrels Fundació, el Banc dels Aliments, el Casal dels Infants, Càritas, Fundesplai, la Fundació Vicky Bernadet, Amics de la Gent Gran i SOS Racisme, entre d’altres.