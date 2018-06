Els Minyons de Terrassa preparen la seva festa major

Després de l’esclat dels nou pisos viscut la setmana passada, el ritme casteller torna a estabilitzar-se en un cicle constant que manté la temperatura en clar ascens però sense grans sobresalts. El sostre tècnic s’ha quedat una jornada més a la mateixa alçada i han sigut les colles mitjanes i petites les que han agafat el relleu i han reclamat el seu moment de protagonisme.



Tres places van veure diumenge castells de nou pisos. La de Sant Jaume, a Barcelona, i la de les Cols, a Vilanova i la Geltrú, ho van fer fruit de diades convencionals, mentre que la casa pairal Can Cassanyes, a Sant Marçal, va estrenar-se entre els indrets on s’han fet construccions d’aquest nivell gràcies als actes de celebració del setantè aniversari dels Castellers de Vilafranca. Curiosament les dues actuacions principals van presentar un cartell poc habitual, format per quatre formacions.

A quinze dies de la seva festa major, els Minyons de Terrassa van seguir rodant a Barcelona les construccions de nou pisos i preparant estructures destinades a la gamma extra. Els malves van descarregar el tres folrat i el van acompanyar del dos de vuit amb folre i del quatre de vuit. Enguany no han començat el curs amb el ritme d’altres temporades però ja preparen el següent pas endavant que tindrà lloc a casa seva. La colla amfitriona, els Castellers de Barcelona, va repetir la tripleta de castells de vuit pisos –tres i quatre, més dos folrat– que van estrenar a Valls fa tot just una setmana, mentre que els Castellers de Sabadell van sumar un nou quatre de vuit. La pitjor part se la van endur els Castellers de la Vila de Gràcia, que, tot i que ja havien descarregat el set de vuit a la diada del seu aniversari, sembla que han entrat en una dinàmica complicada després que la setmana passada es veiessin obligats a desmuntar tres cops les estructures bàsiques de vuit. Diumenge els de la camisa blava van fer llenya del set de set inicial i ja van renunciar a provar cap estructura superior.

Els primers quatre de vuit de l'any

Que els castells exhibits a Vilanova no hagin sigut cap gran sorpresa no hauria de deixar de ser notícia. La Colla Jove Xiquets de Tarragona segueix mostrant el seu domini amb estructures com el tres de nou amb folre o el cinc de vuit. Els tarragonins s’hi senten còmodes i denoten un ampli marge abans d’arribar al seu punt de potencial màxim. Els Bordegassos de Vilanova van tornar a descarregar els seus millors castells, el quatre de vuit –després d’un intent desmuntat– i el dos de set. Els Moixiganguers van sumar la cinquena tripleta de vuit pisos i els Castellers de Sant Cugat van recuperar la confiança amb el tres i el quatre de vuit. En un emotiu homenatge al seu fundador, Oriol Rossell, els Castellers de Vilafranca van convertir diumenge la casa pairal de Can Cassanyes en la ‘plaça de nou’ número 142 de l’època moderna dels castells. Van descarregar, en solitari, el tres folrat i el cinc de vuit com a millors construccions.



Però, més enllà de les grans formacions, aquest cap de setmana cal destacar els primers quatre de vuit de l’any dels Castellers de Lleida i dels Sagals d’Osona. Els de la Terra Ferma van avançar un mes una estrena que l’any passat no va arribar fins a meitats de juliol, mentre que els vigatans van afegir per primer cop el carro gros a un tres que ja han descarregat en quatre ocasions. Dissabte els Xiquets de Vila-seca van apuntar per primer cop enguany el dos de sis al seu ventall i els Castellers de Sarrià van culminar l’objectiu de segellar una actuació amb tres estructures de sis pisos, un repte que s’havien plantejat abans de tornar a lluir la camisa de color bordeus.