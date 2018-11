Miquel Iceta: "Si deixés de ser primer secretari del PSC, segurament l’endemà aniria a veure els polítics presos"

Miquel Iceta assegura que si no va a visitar els independentistes a la presó és per les seves responsabilitats al capdavant del PSC. "Si deixés de ser primer secretari del PSC, segurament l'endemà aniria a veure els polítics presos", ha dit aquest dimarts en una entrevista a 'El món a RAC1'.

El socialista creu que si ho fes com a primer secretari s'interpretaria "que va a negociar l'indult" dels presos polítics. "Per això no hi aniré, perquè tinc unes responsabilitats", ha insistit.

"Si tot anava de 'farol', tot seria més fàcil"

Sobre els fets d'octubre, el primer secretari del PSC ha dit que "creu que hi va haver delicte de desobediència". "Crec que no hi ha hagut rebel·lió ni sedició. Si hi ha hagut malversació, que no ho sé, s’haurà de demostrar", ha afegit. En aquest sentit, creu que és una llàstima que Clara Ponsatí no pugui anar de testimoni al judici perquè, "si com diu ella tot anava de farol, tot seria més fàcil".

Iceta també ha explicat que no parla amb Carles Puigdemont des que va comparèixer a la seu de la Generalitat a Girona. "No m’ha vingut la necessitat de tenir-hi més contacte. Tinc relacions polítiques amb Esquerra i el PDECat, no amb Junts per Catalunya", ha precisat.

Preguntat sobre la renovació de la cúpula del CGPJ, Iceta creu que "tindrà una coloració més progressista que l’anterior". "Era necessari renovar-lo", ha afegit.

Finalment, sobre les municipals a Barcelona, el líder del PSC ha opinat que "Colau ha fracassat en la seva gestió, Ernest Maragall té més coses per darrere que per davant i Manuel Valls ve aquí perquè al seu país no hi té les condicions per fer política", ha sentenciat.