Miquel Roca demana "un gran pacte" de consens de ciutat a Barcelona

Diu Miquel Roca i Junyent que "no hi ha res més avorrit que ser pessimista", i des d'aquest punt de partida, i com a president de la Societat Econòmica Barcelonesa d'Amics del País (SEBAP), confia que Barcelona pugui assolir "un gran pacte de ciutat que permeti renovar el projecte de ciutat" amb acords entre les forces polítiques més diverses i confrontades.

"Hi ha uns reptes tan importants que el que ens hem de preguntar és per què no és possible", ha dit Roca, en referència als àmbits d'actuació en què Barcelona hauria de caminar en una mateixa direcció.

540x306 Miquel Roca, al centre, ha apel·lat a trobar "un punt d'equilibri entre l'enriquiment de la ciutat i la convivència". Miquel Roca, al centre, ha apel·lat a trobar "un punt d'equilibri entre l'enriquiment de la ciutat i la convivència".

L'envelliment de la població, al qual ha fet menció amb un toc d'humor, el mercat laboral, l'habitatge, la gestió del turisme, la cultura i la "metropolització" de Barcelona han sigut els principals aspectes en els quals, segons la SEBAP, s'hauria d'arribar a un punt d'enteniment que desbloquegés les polítiques municipals.

Falta, ha dit Roca, "formació per als joves, adaptada als nous llocs de treball", així com ha reconegut una mancança en l'habitatge social "que empeny molta gent a marxar de la ciutat". Pel que fa al turisme -"afortunadament tenim aquest problema", ha dit-, creu que s'ha de trobar "un punt d'equilibri entre l'enriquiment de la ciutat i l'altre punt que pot generar una dificultat per a la convivència".

Roca ha assenyalat que Barcelona s'ha d'entendre com una àrea metropolitana i no només com una ciutat, perquè "la metròpoli condiciona" el que succeeix a la capital, i ha recordat la importància històrica de l'entitat perquè va demanar l'enderrocament de les muralles de la ciutat. "Les físiques es van enderrocar, però ara n'hi ha d'altres", ha afegit.