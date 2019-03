Misteri en un poble de Palència per l'aparició de sobres amb 50 euros

Els habitants de Villarramiel, un poble de la Tierra de Campos de Palència (Castella i Lleó), estan perplexos per l'aparició de sobres amb un bitllet de 50 euros, en alguns casos amb quantitats més elevades, a les bústies i sota les portes d'alguns veïns del municipi sense cap explicació. L'alcaldessa de Villarramiel, Nuria Simón, ha explicat que els primers sobres van aparèixer la setmana passada i que fins ara almenys 16 persones del poble que han vist amb "sorpresa" que els havien deixat un sobre de color sèpia amb diners a les bústies, sota les portes o fins i tot a les cistelles de les bicicletes.

Aquest degoteig de diners està caient de manera aleatòria per diferents zones d'aquest municipi que amb prou feines suma 1.000 habitants, fet que està deixant "perplexos" tots els veïns, que intenten buscar una explicació lògica: alguns ho atribueixen a una simple generositat i altres ho reben amb certa desconfiança. De fet, alguns dels "beneficiats" han anat al banc i a la Guàrdia Civil per comprovar que no es tracta de diners falsos.

La Candela és una de les primeres "sorpreses" amb el sobre "generós", del qual ja no queda ni el sobre ni els diners perquè se'l va trobar fa una setmana i ja s'ha gastat el bitllet a la carnisseria. "Al venir de fer la compra i obrir la bústia, en lloc del correu i les factures de sempre hi havia un sobre marró amb 50 euros", ha relatat, i ha assegurat que no en té "ni idea" de qui ha pogut ser, però el primer que va fer va ser anar a la caserna de la Guàrdia Civil. "Com que són diners reals, em van alegrar el dia i me'ls vaig gastar", ha afirmat, i ha donat les gràcies a un anònim tan generós que al carrer del Salvador, on viu ella, almenys ha deixat tres sobres.

651x665 La Candelas, una altra veÏna, obre la bústia on hi havia el sobre amb el bitllet / EFE La Candelas, una altra veÏna, obre la bústia on hi havia el sobre amb el bitllet / EFE

Una altra veïna de Villarramiel, la Luisa, ha sigut una de les últimes a rebre el sobre. A ella no li ha fet tanta gràcia perquè el sobre, amb el seu nom i la seva adreça, contenia -a part dels 50 euros- una nota amb la frase "La reina de la casa" i un cor dibuixat. "Ahir a la nit, quan vaig tornar del Casino, me'l vaig trobar a terra", ha assegurat, mentre ha afegit que pensa repartir els diners entre els seus dos fills. "En total, qui ho hagi fet, s'haurà deixat uns 1.000 euros", ha subratllat, mentre s'ha preguntat com és possible que ningú hagi vist res tenint en compte que casa seva està situada en un carrer molt transitat del poble, de camí a la residència.

El cas és que no hi ha cap lògica entre els destinataris, ni per edat ni per nivell de recursos ni perquè visquin al mateix carrer. Fins i tot els sobres contenen quantitats diferents, ja que en alguns hi havia fins a 70 euros i en altres cases han deixat dos sobres, que han aparegut en moments diferents, tant de dia com de nit. "No sabem què pensar", ha afirmat l'alcaldessa, a qui s'han dirigit alguns veïns, sobretot persones grans que viuen soles, que busquen explicacions que ella no pot donar, encara que molts sospiten que pot ser algú del poble que conegui els costums de la gent.

Per això, a alguns el "benefactor anònim" no els ha fet cap gràcia, tot i que a la majoria li semblen "benvinguts" els diners "caiguts del cel". El fet és que a la botiga de la Merche, a la farmàcia, al teleclub, al casino i als bars del poble no es parla de cap altra cosa i ja comencen a pensar que a Villarramiel hi ha "una espècie de Robin Hood": un desconegut que va deixant sobres amb diners pel poble sense que ningú pugui imaginar quines són les seves veritables intencions.