Mitjà acusa Simón de no tenir "el currículum i la talla" per liderar la pandèmia

L'especialista en malalties infeccioses Oriol Mitjà ha carregat amb duresa contra la gestió de la pandèmia que fa el director del Centre de Coordinació d’Alertes i Emergències Sanitàries (CAES), Fernando Simón, a qui ha acusat de no tenir "el currículum i la talla" per fer aquesta tasca. En una entrevista a RAC1, Mitjà ha assegurat que Simón "ha errat i no ho ha fet tan bé com ho hauria de fer". N'ha elogiat que és un bon orador i que hi dedica moltes hores, però li ha qüestionat que tingui les habilitats per gestionar la pandèmia. Mitjà, de fet, ja havia demanat la dimissió de Simón a l'inici de la crisi. Defensa que Simón no té especialitat MIR i no s'ha dedicat al camp de l'epidemiologia, sinó que és molt bo en els treballs de camp, la logística i l'anàlisi de dades descriptives.

L'infectòleg ha assegurat que, en aquests moments, els resultats d'Espanya són pitjors que els de qualsevol país d'Europa. "En el pic de la pandèmia teníem 700 o 800 morts diàries i ara estem en puntes de 200, la gestió de la pandèmia continua sent pobra", ha apuntat. El metge ha considerat, això sí, que a Catalunya les coses s'estan fent millor que al març amb mesures restrictives de microconfinaments i que amb l'entrada del doctor Argimon s'han fet cribatges massius que han contribuït a millorar el control. I ha assenyalat que la situació a la capital espanyola està molt més descontrolada: "Madrid està fatal". Sobretot, ha dit, per la taxa de positivitat pròxima al 20%. "Estan fent poquíssims tests", ha considerat: "No arribaran enlloc".

La perifèria sud de Madrid batega lenta pel nou confinament

Vista la situació, ha considerat que ja haurien d'estar a punt de prendre una decisió com testar tota la població o demanar que els ciutadans es confinin a casa seva. Mitjà ha avisat que amb l'arribada del fred la situació empitjorarà perquè el virus sobreviu millor i hi ha més trobades en espais interiors. "Com estarem, dependrà de les mesures que haguem pres", ha considerat.

Tests en concerts i residències

També s'ha referit a la prova pilot que es farà a finals de mes a la Sala Apolo per veure l'eficàcia dels tests de detecció de covid. Ha apuntat que ja hi ha molts candidats per sumar-se a la prova i ha considerat que aquesta ha de ser l'eina per utilitzar abans d'entrar a concerts o actes esportius alhora que ha afegit que també serà útil per a les persones que vulguin entrar de visita a les residències de gent gran: "Són proves molt fiables, només s'escaparia un 2% de persones, que no serien contagioses perquè tenen poc virus". En qualsevol cas, ha considerat que és massa aviat per començar a fer partits de futbol amb públic i que hi ha àmbits, com les escoles o les mateixes residències, que haurien d'anar abans quan hi hagi tests antígens.

Mitjà ha e xplicat que des de l'Hospital Germans Trias i Pujol i en col·laboració amb l'Institut Català de la Salut (ICS) es farà una prova amb 15.000 tests de covid entre participants a esports federats juvenils, corals i familiars que visiten residents

Trump rep "les millors medicines"

Mitjà també ha parlat de l'estat de salut del president nord-americà, Donald Trump, i ha apuntat que ha rebut un tractament "molt únic" amb les "millors medicines" que hi ha al mercat. Ha dit que li van detectar el virus en fase precoç i que li van administrar remdesivir i Regeneron Cov2, i que aquest últim són anticossos, una línia que ha dit que també s'estudia a Catalunya de la mà de Grifols. Ha dit que en principi té pocs efectes secundaris. "Si jo hagués de tractar la meva mare, m'agradaria posar-li aquestes medicines", ha assegurat.