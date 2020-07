Oriol Mitjà defensa el confinament domiciliari al Segrià: "La situació és molt preocupant"

"La situació al Segrià sembla molt preocupant". És l'avís que ha llançat aquest dimecres l'epidemiòleg Oriol Mitjà, que, en una entrevista a Catalunya Ràdio, ha lamentat que arribin poques dades del que passa a la zona però ha apuntat com a elements greus que les cadenes de transmissió no estiguin controlades i que en una setmana hi hagi hagut més de 500 casos. Mitjà, que ha considerat necessari aplicar ja el confinament domiciliari a la zona, ha apuntat que el "factor" dels temporers fa que la situació sigui encara més greu perquè viuen en allotjaments precaris, "amuntegats". Això provoca, segons ha remarcat, que la taxa de contagi pugui passar del 20% habitual al 60%.

Mitjà ha defensat, en aquest sentit, que el 80% dels infectats no tenen símptomes i que cal un testatge massiu. "Si no ho fem, serà greu", ha avisat. Mitjà assegura que el suport de la població a les mesures de confinament depèn dels casos i de les pèrdues econòmiques, i que per això ara a Austràlia estan més sensibilitzats que no pas aquí. L'epidemiòleg afirma que ell seria partidari d'aplicar confinament domiciliari ja al Segrià perquè amb el que es fa ara només s'aconsegueix que els casos no surtin del territori.