Mitjà assegura que els tests serològics indiquen fins a un 18% d'anticossos a barris de Santa Coloma i Badalona

L'infectòleg i assessor de la Generalitat Oriol Mitjà ha avançat en entrevista amb el programa Tot es mou de TV3 que, malgrat que la mitjana d'anticossos detectat pels tests serològics del ministeri de Sanitat està al voltant del 8%, "hi ha zones a Santa Coloma o a Llefià (barri de Badalona) on arriba al 18%". Els tests detecten qui ha passat la malaltia i, per tant, ha desenvolupat anticossos i, juntament amb els tests PCR, detecten els casos positius actius, la principal mesura de control del virus per abordar la desescalada. La prevalença del 8% és baixa per al desconfinament i mostra un baix índex de persones amb anticossos que puguin reprendre els contactes socials sense risc.

Sobre aquests PCR, Mitjà ha lamentat que "per motius de vegades burocràtics no s'hagin activat per a casos lleus" al ritme que caldria, així com passa amb l'ús de la tecnologia per al rastreig de contactes (saber amb quines persones ha pogut coincidir cada positiu). "Hi ha un debat social sobre si s'ha de fer servir, però això no pot fer que el tema quedi aturat a una taula –ha dit–. La promoció de la salut és confusa i les mesures de control de la infecció són febles. No anem massa bé", ha advertit Mitjà sobre el desconfinament, especialment pel fet que la desescalada no vagi acompanyada de tests massius que permetin esbrinar l'abast real de la malaltia sobre la població.

#Setmana_9_pandèmia

➤ No hem explicat bé als majors de 70 que no haurien de sortir abans de 10 h ni després de 20 h

➤ No s'ha activat el testeig PCR per a lleus, perquè algú s'entesta en no usar altres marques d'escovillons

➤ No s'ha activat el rastreig de contactes per por a la tecnologia — Oriol Mitja (@oriolmitja) May 5, 2020

L'infectòleg ha criticat la informació de la desescalada: "Potser no hem explicat bé a la gent de 70 anys i més quan poden sortir al carrer". I ha explicat fins i tot l'exemple de la seva sogra, "que es pensa que pot ser tot el dia al carrer", en una franja anant a comprar, en una altra perquè pertany a la seva edat i en la franja d'esport per "fer jòguing". Per últim, Mitjà ha advertit que el ritme reproductiu bàsic del coronavirus, R0, que mostra a quantes persones contagia cada positiu, porta tres setmanes "estancat al voltant d'1" i no baixa, i que les UCI continuen al 50% "quan l'objectiu era que estiguessin per sota del 20% o el 30%".