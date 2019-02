Mobilització contra l'enderroc de Ca la Trava a Gràcia

El 7 de febrer era la data prevista per engegar l'enderroc de l'edifici que va acollir l'espai ocupat Ca la Trava, a Gràcia, i per això, des de les vuit del matí d'aquest dijous, desenes de persones s'han concentrat davant de l'espai per frenar la demolició. Els concentrats, que han organitzat un esmorzar al carrer, han encès bengales i, durant una estona, han tallat el trànsit a la Travessera de Gràcia, on es troba l'edifici. També han llançat pintura contra la seu del districte de Gràcia, a la plaça de la Vila.

ATUREM L'ENDERROC DE CA LA TRAVA🔥



Es pensàven que estàvem mortes i no podien estar més equivocades. Sempre ho hem dit, Ca La Trava Mai Serà Pisos de Luxe!



Dijous 7 a les 8am davant de @ca_latrava.



Obrim fil 👇🏼 pic.twitter.com/5clGieEDZr — 🏴Ca La Trava Resisteix 🔥🏗️🔥 (@Ca_LaTrava) 5 de febrer de 2019

Volen impedir que la Llave de Oro, que és la propietària de l'espai – que va ser desallotjat a l'octubre– tiri endavant el seu projecte immobiliari. Els manifestants han desplegat, aquest matí, una pancarta de dalt a baix de l'edifici amb el lema "Si Ca la Trava va a terra, Gràcia en peu de guerra".

"Ca la Trava mai seran pisos de luxe", adverteix el col·lectiu que va ocupar l'espai, que reitera que, tot i el desallotjament, manté la lluita per evitar que l'edifici vagi a terra.

L'Ajuntament de Barcelona havia intentat comprar la finca que va acollir Ca la Trava. Va ser l'a ny 2017, quan intentava protegir les famílies en risc d’exclusió que hi vivien des del desembre del 2016, quan van ocupar els dos blocs dels números 154 i 156 de la Travessera de Gràcia juntament amb estudiants i activistes de moviments socials contra l'especulació i la gentrificació del barri. El 18 d'octubre els Mossos d’Esquadra van desallotjar una de les finques –la que està ubicada al número 156– i l'operació policial va acabar amb dues persones detingudes, que van quedar en llibertat amb càrrecs, i dues de denunciades de les nou que hi havia al bloc quan van entrar-hi els agents. S’havien encadenat en bidons plens de ciment per evitar l’expulsió.