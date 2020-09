Mobilització veïnal per impedir el desnonament de dues dones i les seves filles a Barcelona

Mobilització veïnal a l'Eixample de Barcelona per intentar evitar el desnonament de les germ anes Yovana i Ana María i les seves filles menors d'edat, que viuen al número 178 del carrer Còrsega. En aquest bloc, conegut com La Bastida, s'hi van instal·lar algunes famílies vulnerables que van ocupar pisos buits de la mà del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. L'última família que queda és la de les dues germanes, que avui s'enfronten al tercer intent de desnonament. Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra ha acudit a primera hora d'aquest matí a l'edifici i la Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample i el Sindicat d'Habitatge de Gràcia han fet una crida a concentra-se al xamfrà de Còrsega amb Urgell.

⚠️Mossos a La Bastida⚠️



Volen desnonar la Yovana, l'Ana María i els seus fills!



Necessitem suport! ✊🏻



📍C/Còrsega 178 pic.twitter.com/Cz4NZdBhva — Xarxa d'Habitatge de l'Esquerra de l'Eixample (@XHabitatgEE) September 22, 2020

La Yovana i l'Ana María van accedir a aquest habitatge el 31 de març del 2019, quan es van instal·lar en un pis que estava buit. Altres famílies es van allotjar en altres pisos, també buits, al mateix edifici, però n'han anat marxant. El Sindicat d'Habitatge de Gràcia denuncia que aquestes famílies han patit assetjament per part de la propietat, Inversiones Caboet SA, per exemple amb talls de subministrament o intents de desallotjament per part de personal de Desokupa.

Asseguren que la propietat va anar fent fent fora llogaters antics per reformar els pisos i apujar-ne el preu i que, per això, van trobar-se habitatges buits, que és on s'han allotjat aquestes famílies.