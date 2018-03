Els CDR ebrencs organitzen mobilitzacions a les carreteres en plena operació sortida de Setmana Santa

Els CDR ebrencs s'han organitzat en marxes lentes a les carreteres de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp i han aixecat les barreres del peatge de l'autopista AP-2 a la sortida de Montblanc (Conca de Barberà) per reclamar la llibertat dels independentistes que són a la presó i el retorn dels que són a l'estranger.

Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, cap a les 17.00 h han rebut l'avís de l'empresa concessionària que diverses desenes de persones havien aixecat les barreres del peatge, de manera que els cotxes podien passar sense haver de pagar. Diverses dotacions de la policia autonòmica s'han dirigit al lloc. Al voltant d'una hora després i, ja en presència dels Mossos, els activistes han donat per finalitzada l'acció sense que s'hagi produït cap incident. Els independentistes portaven una pancarta amb el lema "Benvinguts a la República Catalana" i amb aquesta actuació pretenien denunciar el que qualifiquen com a "repressió" contra l'independentisme.

Les marxes lentes han sigut protagonitzades per una trentena de cotxes que han recorregut en grup tres rutes per la N-420, la C-43 i la C-44. Malgrat l'increment del flux de vehicles a causa de l'arribada de turistes, no han causat retencions destacables. Els cotxes han sortit des de Móra la Nova i s'han repartit per cobrir tres rutes diferents en grups i repetint-les de forma cíclica. Mentre que un grup s'ha dedicat a cobrir en diverses ocasions el trajecte Móra la Nova-Tivissa-l'Hospitalet de l'Infant per la carretera C-44, un altre s'ha dirigit per la N-420 fins al coll del Moro, a Gandesa. Des d'allà s'han dividit en dos: uns han circulat fins a Móra d'Ebre i han tornat per la N-420, i la resta s'han desviat cap a Pinell de Brai per la C-43 i també han fet aquest circuit d'anada i tornada en diverses ocasions.

Les marxes han provocat algunes cues puntuals sense arribar a causar retencions destacables. D'altra banda, a les 18.21 h el Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que s'ha tallat la sortida 8 de l'autopista AP-2, al terme municipal de Montblanc (Conca de Barberà). Els responsables de la infraestructura informen als conductors que com a alternativa poden deixar la via per les sortides 7 i 9.